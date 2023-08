Anker stellt zahlreiche Zubehör-Neuheiten auf der IFA vor

Die IFA in Berlin öffnet ihre Tore – und an den ersten beiden Pressetagen gibt es bereits zahlreiche Hardware-Ankündigungen. Zu den fleißigen Herstellern gehört auch Anker, vorgestellt wurde gleich eine ganze Wagenladung neuer Produkte. Unter anderem liegt der Fokus dabei auf Zubehör mit USB-C-Anschluss. Warum und wieso, das ist wohl kein großes Geheimnis mehr.

Das neue Anker-Zubehör mit USB-C

Die neue, farbenfrohe Anker Nano-Reihe ist das ideale Zubehör für iPhones: Das kompakte Anker Nano 30W Ladegerät lädt über den USB-C-Anschluss mit 30 Watt zuverlässig auf und ist dank GaN-Technologie effizienter und kompakter als andere Charger. Das neueste Nano-Ladegerät von Anker ist ab heute für 24,99 Euro auf der Anker-Webseite, Amazon und im Handel verfügbar.

Die Anker Nano Power Bank (22,5W, integrierter USB-C-Anschluss) ist eine Powerbank in Lippenstift-Größe mit einem faltbaren, integrierten USB-C-Anschluss, der sich leicht in nahezu jeden USB-C-Anschluss von Smartphones einstecken lässt. Trotz des portablen Designs bietet die Nano Power Bank eine Leistung von 22,5 Watt und eine Kapazität von 5.000 Milliamperestunden. Sie ist ab heute in verschiedenen Farben für 29,99 Euro erhältlich – auf der Anker-Webseite, Amazon und im ausgewählten Handel.

Ein weiterer Neuzugang: Die Anker Nano Power Bank (30W, integriertes USB-C-Kabel) beherbergt ein integriertes USB-C-Kabel, was das Aufladen von Geräten mit passendem Anschluss vereinfacht. Das Kabel hält magnetisch und dient zusätzlich als Trageschlaufe. Die Power Bank lädt mit 30 Watt auf und trägt einen 10.000 Milliamperestunden großen Akku in sich. Ab sofort ist die 30 Watt starke Power Bank für 49,99 Euro auf der Anker-Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich.

Neue MagGo-Produkte mit 15 Watt

Die neue MagGo-Reihe, die im Winter 2023 auf den Markt kommt, setzt neue Maßstäbe. Sie bietet die ersten Produkte auf dem Markt, die die neueste QI 2.0-Zertifizierung des Wireless Power Consortiums (kurz: WPC) erfüllen. In der neuen Produktlinie ist eine Vielzahl von Ladegeräten, Power Banks und mehr enthalten. Alle bieten die Geschwindigkeit und Effizienz von Apples 15W-MagSafe-Technologie und sind mit jedem von Apples MagSafe-iPhone-Produkten kompatibel. Weitere Details zu Preisen und Verfügbarkeiten der MagGo-Reihe gibt es Ende des Jahres.

Noise Cancelling und klarer Klang für unter 100 Euro

Der Soundcore Space One ist der neueste Over-Ear-Kopfhörer von Soundcore. Mit seinem bequemen und gleichzeitig stylishen Design ist der Space One perfekt für den ganztägigen Einsatz geeignet. Dank einer verbesserten Geräuschunterdrückung bietet er ein verbessertes Hörerlebnis beim Lauschen der Lieblingssongs oder beim Telefonieren, indem er gezielt Frequenzen ansteuert, die externe Geräusche um bis zu 98 Prozent reduzieren. Der Soundcore Space One ist ab sofort für 99,99 Euro erhältlich, unser Testbericht folgt kommende Woche.

soundcore by Anker, Space One Kabellose Kopfhörer, Adaptives aktives Noise... 2X STÄRKERE SPRACHREDUZIERUNG: Um auf belebten Straßen absolute Konzentration zu gewährleisten, haben wir jetzt die perfekten kabellosen Kopfhörer...

NOISE CANCELLING MIT BIS ZU 98%*: Die adaptive Geräuschunterdrückung deiner kabellosen Kopfhörer erkennt externe Geräusche und führt eine...

Weitere Anker-Neuheiten im Schnelldurchlauf