Yeelight auf der IFA 2023: Updates für einige Produktlinien vorgestellt

Yeelight, ein Anbieter für smarte Beleuchtung, hat auf der IFA 2023 verschiedene Neuerungen für seine Produktlinien Yeelight Fun, Yeelight Home und Yeelight Pro vorgestellt. So gibt es in der Fun-Serie künfigt zwei neue, Matter-kompatible Produkte und für die Pro-Serie ein „Rooflight“, das den atmosphärischen Rayleigh-Streuungseffekt simulieren können soll.

Yeelight Fun wird erweitert um die sogenannte „Beam RGBIC Light Bar“, eine Dual-Light-Kombination, die vorzugsweise auf Tischen platziert wird, und den „Obsid RGBIC Light Strip“, eine auf Holzkohle basierende Lichtleiste. Die neuen Produkte sollen Anwendern „einen größeren Spielraum für die individuelle Gestaltung ihrer Lichteffekte“ ermöglichen, schreibt Yeelight in einer Pressemitteilung, „von der Aufwertung eines Tischs bis hin zur Ausleuchtung der gesamten Umgebung.“

KI gesteuertes Lernen für einen noch größeren Effekt-Pool

Fun-Nutzer sollen künftig außerdem von der Einführung von KI-gesteuertem Lernen und generierten Lichteffekten profitieren. Diese sollen den Pool an Effekten erweitern und die Gestaltung der Beleuchtung in noch größerem Maße individualisierbar machen. Die „Yeelight Station“-App wird darum in Kürze um den Bereich „Graffiti Studio“ erweitert.

Yeelight Pro nutzt SIG Bluetooth Mesh für stabile Geräteverbindungen und Datenschutz und soll auch für Unternehmen geeignet sein, die ihre Räumlichkeiten mit smarter Beleuchtung ausstatten wollen.

Yeelight Home soll kleinere Anpassungen bekommen, die darauf ausgerichtet sind, den Nutzern das Gestalten einer gemütlichen Wohnraumbeleuchtung weiterhin so einfach wie möglich zu machen.