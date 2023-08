IFA 2023: Alle Technik-Neuheiten im Überblick

Die IFA (Internationale Funkausstellung) findet vom 1. bis zum 5. September in Berlin statt. Zahlreiche Unternehmen aus aller Welt zeigen ihre neusten Produkte. Vorab finden die Medien-Tage statt, zudem sind auch wir auf der IFA unterwegs und werden euch mit den neusten Informationen versorgen. Unser IFA-Ticker fasst die spannendsten Technik-Neuheiten zusammen und bietet eine gute Übersicht. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, schaut gerne öfters vorbei.

Narwal Nass- und Trockensauger

Narwal ist eine noch recht neue Marke, den Narwal Freo Saug- und Wischroboter haben wir ja schon ausführlich getestet. Nun folgt auf der IFA der Narwal Nass- und Trockensauger. Zu den Merkmalen dieses neuen Produkts gehört die leistungsstarke Reinigung mit dem MAX-Modus, der hartnäckige Flecken effektiv bekämpft. Die Besonderheit hier: Der Sauger kann flach unter Möbel reinigen, so wie wir es von Osotek kennen. Weitere Details sind noch nicht bekannt, auch ein Preis fehlt noch. Klar ist aber: Wir werden den Nass-Trocken-Sauger für euch testen.

Oral-B launcht neue Aufsteckbürsten mit X-förmiger Borstentechnologie

Oral-B ebnet mit dem Launch der neuen Oral-B Pro Aufsteckbürsten den Weg für eine neue Ära des Zähneputzens. Mit ihrer X-förmigen Borstentechnologie entfernen sie klinisch erwiesen 100 Prozent mehr Plaque als eine Handzahnbürste. In Deutschland entwickelt, umschließen die runden, von Zahnärzten und Zahnärztinnen inspirierten Bürstenköpfe jeden Zahn einzeln, um perfekt in die Zahnzwischenräume zu gelangen und 100 Prozent mehr Plaque zu entfernen. Die X-förmige Borstentechnologie passt sich an die unterschiedlichen Flächen der Zähne an und entfernt Plaque auch dort, wo normale Borsten nicht hingelangen.

Ausgestattet mit zwei verschiedenen Borstenarten und doppelt so vielen Borsten wie ein Standard-Bürstenkopf, sind die neuen Pro Bürstenköpfe besonders sanft zu Zähnen und Zahnfleisch und sorgen dabei für ein überlegenes Putzerlebnis und eine nachweislich bessere Reinigungsleistung. Als unabdingbares Element der täglichen Morgen- und Abendroutine hat die Zahnpflege einen immensen Einfluss auf die Mundgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden. Aus diesem Grund hat Oral-B die neuen Pro Aufsteckbürsten entwickelt, um Nutzer und Nutzerinnen eine Reinigung zu ermöglichen, die ihre Mundgesundheit besser als je zuvor erhält und schützt.

Philips Hue Kamera und JBL Lautsprecher

Neuer Waschtrockner und Bodenreiniger von Roborock

iRobot & Sennheiser

Bang & Olufsen x Ferrari

Bang & Olufsen kündigt eine neue Kollektion in Zusammenarbeit mit dem Motorsport-Pionier Ferrari an. Der Heimlautsprecher Beosound 2, die Kopfhörer Beoplay H95, die Beoplay EX In-Ear Kopfhörer und der tragbaren Lautsprecher Beosound Explore werden in einem auffälligen Rotton verfügbar gemacht. Erhältlich online unter www.bang-olufsen.com.

Der Beosound 2 bietet ein 360-Grad-Audioerlebnis für zu Hause. Ein hochwertiger Aluminiumkonus, der den Lautsprecher umgibt, sorgt für ein erstklassiges Erscheinungsbild und eine super Klangqualität. Kostenpunkt: 4999 Euro.

Der Beoplay H95 ist das Spitzenmodell unter den Kopfhörern von Bang & Olufsen. Mit dabei ist eine adaptive Geräuschunterdrückung sowie eine Wiedergabezeit von bis zu 38 Stunden. Die Ferrari-Sonderedition kostet 1299 Euro.

Der Beosound Explore ist ein tragbarer Lautsprecher, der sich perfekt für den Einsatz im Freien eignet. Er ist staub- und wasserdicht, bietet Bluetooth Fast Pairing und bis zu 27 Stunden Musikwiedergabe. Kostet in Ferrari-Rot 249 Euro.

Der Beoplay EX ist ein True-Wireless Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und kombinierter Wiedergabedauer von bis zu 20 Stunden. Gibt es in Rot für 499 Euro.

AVM bringt neue Router

Neues von Zens