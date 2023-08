iRobot: Zwei neue Roomba-Saugroboter mit austauschbaren Wischbehältern

Der bekannte Hersteller von Saug- und Wischrobotern, iRobot, stockt das eigene Angebot auf und bringt zwei neue Kombi-Modelle zum Saugen und Wischen auf den Markt: Den Roomba Combo j5 Plus und den Roomba Combo i5 Plus. Beide Kombi-Reinigungsroboter sind mit einer Ladestation ausgestattet, die auch automatisch ihre Schmutzbehälter leert.

Als der erste kombinierte Saug- und Wischroboter des Unternehmens, der Combo j7 Plus, im vergangenen Jahr auf den Markt kam, lag er einige Jahre hinter der Konkurrenz zurück. Der Roboterarm des j7, der den Wischmopp über den Roboter hebt und senkt, um Teppiche vollständig zu vermeiden, ist zwar eine ausgeklügelte Idee, allerdings erwies sich das Wischen selbst als nicht sonderlich effektiv. Besser macht es iRobot seit einigen Jahren mit dem Braava Jet, der eigenen reinen Wischroboter-Produktreihe.

Die neuen Modelle von iRobot weisen diesen Arm nicht auf, und sollen daher auch deutlich unter 1.000 USD kosten. Wenn man wischen möchte, tauscht man stattdessen den hinteren Staubbehälter gegen einen Staub-/Wassertank mit einem angebrachten wiederverwendbaren Wischpad aus. Die Roboter können dann sowohl wischen als auch saugen, allerdings gibt es keine oszillierende Bewegung wie bei Konkurrenz von Roborock. Laut iRobot reicht der Druck und die Bewegung des Roboters nach unten aus, um den Boden zu „schrubben“.

Die neuen Roombas haben Wischwasserbehälter mit 210 ml Fassungsvermögen, die Schmutzbehälter fassen 360 ml. Zum Vergleich: Ähnliche Modelle von Roborock verfügen über 300 ml Wasserkapazität und 400 ml Behälterkapazität. Der Nachteil ist, dass man daran denken muss, die Behälter wieder auszutauschen, wenn man die Teppichböden saugen will, da keines der beiden Modelle automatisch Teppiche meidet. Mit dem intelligenteren Combo j5 können in der App Zonen festgelegt werden, in denen nicht gesaugt werden soll. Der Combo i5 verfügt nicht über diese Funktion und ist daher die bessere Wahl für Räume ohne Teppiche. Beide neuen Modelle werden mit einer automatisch entleerbaren Ladestation geliefert, die iRobot Clean Base nennt. Sie leert den Staubbehälter des Staubsaugers, aber kümmert sich nicht um den Wasserverbrauch.

Beide Neuerscheinungen mit iRobot-Betriebssystem

Der Combo j5 ist mit einer UVP von 799 USD Teil der High-End-Linie von iRobot, der Combo i5 gehört mit einer UVP von 549 USD zur Mittelklasse. Beide Roboter nutzen das Betriebssystem von iRobot, das Funktionen wie Zeitplanung, gemeinsame Karten, eine raumspezifische Reinigung und mehr bietet. Beide nutzen die vSLAM-Navigation von iRobot (visuelle simultane Lokalisierung und Kartierung), aber nur der j5 verfügt über eine KI-Hinderniserkennung. Mit Hilfe seiner integrierten Kamera erkennt der j5 auch Objekte wie Katzenklos, Toiletten, Geschirrspüler und mehr und kann diese Bereiche individuell reinigen. Außerdem verfügt er über einen Schmutzerkennungsmodus, der verschmutzte Bereiche gründlicher reinigt. Dies ist beim i5 nicht möglich.

Während beide Roboter Karten des eigenen Zuhauses erstellen und speichern können und auf Wunsch bestimmte Räume reinigen, ermöglicht nur der Combo j5 das Einrichten von sogenannten „No-Go“- und „No-Mop“-Zonen. Die neuen Roombas funktionieren mit Alexa, Google Assistant und Apples Siri zur Sprachsteuerung. In Nordamerika können der Roomba Combo j5+ und der Roomba Combo i5+ auf iRobot.com vorbestellt werden und werden im September ausgeliefert. Auf der deutschen Website von iRobot sind die beiden neuen Produkte noch nicht gelistet.