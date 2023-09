Samba de Amigo: Musik-Spiel von Sega startet auf Apple Arcade

Der Spiele-Riese Sega hat sich in den letzten Jahren zu einem Kandidaten entwickelt, der seine Titel für den App Store gerne mit zahlreichen In-App-Käufen spickt. In dieser Hinsicht ist Samba de Amigo (App Store-Link) eine gerne willkommene Ausnahme, denn das neue Spiel für iPhone, iPad, Mac und Apple TV ist jetzt auf Apple Arcade veröffentlicht worden – und da sind In-App-Käufe und Werbung natürlich tabu.

Klar ist dagegen: Es wird kunterbunt und musikalisch, egal wo ihr den gut 2 GB großen Download startet. „Es ist Zeit, in diesem lebhaften Rhythmus-Actionspiel mitten auf der Bühne zu tanzen. Begleite Amigo und seine Freunde in einem brandneuen Samba de Amigo, mit dem du überall feiern kannst“, beschreibt das Entwicklerteam.

Samba de Amigo startet mit über 40 Songs

Wenn es um Tanz-, Musik-, Rhythmus-Spiele aus dem App Store geht, dann denke ich unweigerlich an die legendäre Tap-Tap-Reihe, die uns bereits vor einem Jahrzehnt jede Menge Spaß gemacht hat. In Samba de Amigo fliegen die anzutippenden „Noten“ allerdings nicht von oben nach unten über den Bildschirm. Stattdessen muss man zum richtigen Zeitpunkt die außen liegenden Ringe treffen und auch immer mal wieder verschiedene Gesten durchführen.

Zum Start von Samba de Amigo gibt es gut 40 Songs, unter anderem von Lady Gaga oder Psy. Darüber hinaus hat Sega bereits jetzt in Aussicht gestellt, dass weitere Lieder folgen sollen.

Und am Ende gibt es in Samba de Amigo natürlich noch viel mehr zu entdecken als nur Musik. Ihr könnt euren kleinen Charakter im Laufe der zeit immer weiter mit bunten Kostümen und Accessoires anpassen, dazu gibt es ganz individuelle Soundeffekte. In jedem Fall ist Samba de Amigo eine gelungene Abwechslung im App Store und definitiv kein Einheitsbrei.