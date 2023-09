30W Anker Nano USB-C Netzteil und USB-C Ansteckakku jetzt erhältlich

Das neue 30 Watt USB-C Netzteil von Anker (Amazon-Link) ist ab sofort für 24,99 Euro in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Grün bei Amazon bestellbar. Durch den Einsatz der GaN-Technolgie ist das Netzteil besonders kompakt und bietet eine geriffelte Oberfläche. Hier muss ich ganz ehrlich sagen: Da gefallen mir andere Designs besser, auch die Haptik ist etwas ungewöhnlich. Aber am Ende des Tages macht das Netzteil was es soll: iPhone und iPad zuverlässig mit Storm versorgen.

Anker Nano Powerbank jetzt mit USB-C

Der kleine Ansteckakku war bisher nur mit Lightning verfügbar und so perfekt für die aktuelle iPhone-Generation geeignet. Nun gibt es die Anker Nano Powerbank auch mit USB-C (Amazon-Link) – vorbereitend auf die kommenden iPhone 15-Modelle, die ja bekanntlich alle auf USB-C umstellen. Den 5000 mAh kleinen Zusatzakku könnt ihr natürlich auch am iPad oder mit Android-Smartphones nutzen.