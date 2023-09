Oclean X Ultra vorgestellt: WiFi-Schallzahnbürste mit KI-Sprachführung

Die neue Oclean X Ultra bezeichnet sich als weltweit erste Schallzahnbürste, die über eine KI-Sprachführung über Knochenleitungstechnologieverfügt. Dabei werden Audiovibrationen beim Putzvorgang über den Kieferknochen bis zum Innenohr übertragen. Per Sprachalarm werden User zum Beispiel drauf hingewiesen, alle 30 Sekunden die Putzstelle zu wechseln, übermäßigen Druck zu vermeiden oder bekommen weitere Anleitungen, die zu einer besseren Putzgewohnheit beitragen.

Der 6-Achsen-Gyroskop registriert jede einzelne Bürstenbewegung und sammle Informationen über das Putzverhalten. Nicht ausreichend geputzte Stellen werden auf dem integrierten Smart-Touch- Display angezeigt und können mit nur einem Knopfdruck nachgeputzt werden. Die Zahnbürste verfügt über einen linearen Maglev-Motor 3.0, der die Energie konstant auf die Borstenspitzen übertragt und die X Ultra leistungsfähiger und effizienter als ihre Vorgänger macht. Mit bis zu 84.000 Bewegungen pro Minute und 11-Grad-Schwenkwinkel erreicht sie so eine bis zu 3-mal effektivere Reinigungsleistung wie mit einem herkömmlichen Schallmotor und arbeitet dabei extrem leise (<45 dB). Der TurboClean Algorithmus sorgt für eine effektive Plague-Entfernung.

Mit den verschiedenen Bürstenköpfen Clean, Whtie und Gum Care wird eine schonende Tiefereingung ermöglicht. Die Borstenanordnung im „Core-Energy“-Design ist auf den Funktionsmechanismus des Schallmotors abgestimmt, was zur einer verbesserten Reinigungsleistung beiträgt. Dank der schlanken Bürstenkopfspitze sind auch schwer erreichbare Stellen kein Problem. Die einzigartige, stoßdämpfende Weichgummibeschichtung ist so konzipiert, dass sie die Vibrationen mildert und so Zähne und Zahnfleisch besser schützt.

Olcean Care+ App und Brushing Activity Clover

Auch die neue Oclean X Ultra kann per Oclean Care+ App smart angebunden werden und überträgt Daten per WLAN oder Bluetooth. Hier lassen sich Putzergebnisse kontrollieren und maßgeschneiderte Reinigungspläne anlegen. Eine Anbindung an Apple Health und Apple WeatherKit ist vorhanden. Der Brushing Activity Clover liefert die wichtigsten Informationen auf einem Blick auf dem farbigen Smart-Touch-Display wie zum Beispiel Anzahl der täglichen Putzvorgänge, Putzzeiten und Reinigungsergebnisse.

Die Oclean X Ultra ist in den Farben „Carbon Black“ und „Yoga Mint“ im Set mit jeweils zwei Ersatzbürstenköpfe und einem praktischen Reiseetui, welches unterwegs auch als Ladestation verwendet werden kann für eine unverbindliche Preisempfehlung von 129,99 Euro ab sofort im Handel verfügbar.