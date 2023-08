IFA: Sennheiser zeigt AMBEO Soundbar Mini für immersives Audioerlebnis

Auf der IFA 2023 zeigt die Marke Sennheiser mit der AMBEO Soundbar Mini ihren Neuzugang im Soundbar-Portfolio. Mit der Mini ist das preisgekrönte AMBEO Soundbar-Erlebnis jetzt in einem Formfaktor erhältlich, der in jeden Raum passt.

Kleiner Formfaktor, großer Klang

Mit weniger als der Hälfte des Volumens der AMBEO Soundbar Plus ist die Sennheiser AMBEO Soundbar Mini für Audiophile geeignet, die ihr Wohnzimmer, ihr Schlafzimmer oder vielleicht sogar das Hobbyzimmer klanglich aufwerten möchten. Mit einer Größe von nur 70 x 10 x 6,5 cm fügt sie sich in nahezu jedes TV- oder Monitor-Setup ein und liefert dabei eine raumfüllende Akustik. Der 250 Watt starke Class-D-Verstärker treibt vier High-End-Breitbandtreiber und zwei Vier-Zoll-Subwoofer an.

Darüber hinaus bietet die AMBEO Soundbar Mini weitere hilfreiche Features, wie inhaltsspezifische Presets sowie einen adaptiven Modus, bei dem die Soundbar die wiedergegebenen Inhalte, wie zum Beispiel Musik, Filme oder Sportübertragungen, automatisch erkennt und den Klang entsprechend optimiert. Eine Option zur besseren Sprachverständlichkeit und ein nachbarschaftsfreundlicher Nachtmodus lassen sich ebenfalls bei Bedarf dazuschalten. Über den HDMI1-Eingang lassen sich eine Vielzahl von eARC-fähigen Fernsehern oder Monitoren anschließen. Die Integration mit der Sennheiser Smart Control App macht darüber hinaus die Verwaltung von Funktionen und Updates über das Smartphone zum Kinderspiel.

Inklusive AirPlay und Chromecast-Built-In

Wie ihre größeren Geschwister ist auch der 3D-Klang der Sennheiser AMBEO Soundbar Mini das Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS. Die Mini verfügt über vier integrierte Mikrofone, die einen doppelten Zweck erfüllen: Sie fungieren als zentrale Komponente der automatischen AMBEO-Raumkalibrierung und erleichtern die Befehle an den Sprachassistenten Alexa, um die Soundbar über Alexa Built-In zu steuern. Nutzer und Nutzerinnen haben auch die Möglichkeit, vorhandene Google Assistant- oder Siri-fähige Geräte zu nutzen, um Audiocontent über Chromecast Built-In oder AirPlay an die AMBEO Soundbar Mini zu übertragen.

Wie bei allen AMBEO Soundbars ermöglicht das native AMBEO|OS-Betriebssystem eine Kalibrierung per Knopfdruck, die den Raum auditiv abmisst und die Surround-Virtualisierung für unterschiedliche Raumgrößen, Reflexionen und Texturen optimiert. Darüber hinaus unterstützt die Mini die gängigen Dolby Atmos-, DTS:X-, MPEG-H-Audio-Codecs sowie 360 Reality Audio-Formate für den Genuss von nativen räumlichen Audioinhalten.

Die breite Unterstützung digitaler Musikdienste macht die AMBEO Soundbar Mini auch zu einem großartigen Streaming-Lautsprecher. AMBEO|OS integriert den Mini nahtlos in beliebte Content-Ökosysteme wie Spotify Connect, TIDAL Connect und AirPlay 2. Die Inhalte werden wahlweise über WiFi oder Bluetooth gestreamt, mit lebendigem, raumfüllendem Klang und beeindruckenden Bässen bis zu 43 Hz im Subbassbereich. Bassliebhaber können optional bis zu vier Sennheiser AMBEO Subs kabellos mit der AMBEO Soundbar Mini verbinden.

Die Sennheiser AMBEO Soundbar Mini ist ab dem 1. September zu einem UVP von 799 Euro auf der Website von Sennheiser und bei ausgewählten Händlern erhältlich.