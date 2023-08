IFA: Aqara stellt neue Smart Home-Produkte vor

Wie viele andere Tech-Hersteller ist auch das Unternehmen Aqara auf der diesjährigen IFA in Berlin zugegen. Während der Internationalen Funkausstellung enthüllt Aqara einige neue Smart Home-Geräte: Dazu gehören das intelligente Schloss U200, die Kamera E1, das Doppelrelaismodul T2, die Deckenleuchte T1M und eine Wandsteckdose im EU-Stil. Aqara wird diese neuen Geräte zusammen mit anderen Smart-Home-Technologien und -Lösungen an seinem Stand (H22, 214) vorstellen.

Smart Lock U200: Als Nachrüstlösung bietet das neue Smart Lock U200 von Aqara einem breiten Nutzerkreis den Komfort eines schlüssellosen Hauszugangs. Das Schloss funktioniert mit vorhandenen Zylindern und erfordert keine Bohrungen oder Änderungen an der Tür. Als Aqaras erstes Matter-over-Thread-Smart Lock ist das U200 mit einer Vielzahl von Smart-Home-Ökosystemen und -Produkten interoperabel. Mit einer Aqara NFC-Karte oder bestimmten NFC-fähigen Mobilgeräten können User einfacher als je zuvor aufschließen. Weitere sichere Zugangsoptionen sind die automatische Entsperrung, Fingerabdrücke, PIN-Codes und mobile Apps. Aqara plant außerdem, noch in diesem Jahr seine erste Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter für das Smart Lock U200 zu starten.

Überwachungskamera E1: Aqara erweitert sein Portfolio an Heimüberwachungskameras um die 2K-Schwenk-/Neigekamera E1. Ähnlich wie andere Innenraumkameras des Unternehmens unterstützt diese neue Kamera wichtige Drittanbieterplattformen wie Apple Home (einschließlich HomeKit Secure Video), Amazon Alexa und Google Home. Die Kamera basiert auf WiFi 6 und Bluetooth 5.2 und ermöglicht eine flüssige Live-Ansicht und ein einfaches Pairing-Erlebnis. Zu den weiteren Funktionen der E1-Kamera gehören eine KI-gestützte Personenerkennung, Personenverfolgung und flexible Speicheroptionen wie Cloud-Speicher, microSD-Karte und NAS-Speicher.

Duales Relaismodul T2: Das Dual-Relaismodul T2 ist eine vielseitige Lösung für die Hausautomatisierung, die eine einfache Steuerung verschiedener Geräte ermöglicht, von Lichtern, motorisierten Fensterabdeckungen, Garagentoren, Heizkesseln bis hin zu elektrischen Heizungen und Fußbodenheizungen. Das duale Relaismodul basiert auf Zigbee 3.0, unterstützt Matter-over-bridge und ist mit den wichtigsten Plattformen von Drittanbietern kompatibel. Es ermöglicht auch die Überwachung des Energieverbrauchs und sorgt mit Sicherheitsfunktionen wie Überhitzungsschutz, Überlastungsschutz und konfigurierbaren Leistungsgrenzen für Sicherheit. Das 2-Kanal-Relais wird mit Wechselstrom (100-250 V) oder Gleichstrom (24-60 V) betrieben und unterstützt eine Gesamtlast (und pro Kanal) von bis zu 10 Ampere.

Deckenleuchte T1M: Nach dem LED-Streifen T1, der im August 2023 angekündigt wurde, bringt Aqara nun ein zweites intelligentes Beleuchtungsgerät auf den Weltmarkt. Mit einem ungefähren Durchmesser von 50 Zentimetern bietet die Deckenleuchte T1M ein breites Spektrum an Farbtönen von dimmbarem Weiß bis hin zu 16 Millionen leuchtenden Farben, die es ermöglichen, die stimmungsvolle Beleuchtung für verschiedene Anlässe und Stimmungen einzustellen. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören ein unabhängig adressierbarer RGB-Ring für Farbverläufe und die Integration in die Hausautomation, beispielsweise die Verwendung des RGB-Rings als Statusleuchte, um potenzielle Bedrohungen wie eine offene Tür oder ein Wasserleck anzuzeigen. Ähnlich wie andere Zigbee-Geräte von Aqara zeichnet sich auch die Deckenleuchte T1M durch einen geringen Leerlaufverbrauch, Matter-over-Bridge-Unterstützung und eine breite Kompatibilität mit den wichtigsten Plattformen aus.

Wandsteckdose im EU-Stil: Endlich stellt Aqara eine intelligente Wandsteckdose für den EU-Markt vor. Diese Steckdose ermöglicht eine einfache Steuerung der angeschlossenen Geräte über mobile Apps, Sprachassistenten und Hausautomatisierung. Außerdem hilft sie den Usern, den Energieverbrauch zu überwachen. Darüber hinaus kann diese neue Steckdose so konfiguriert werden, dass sie den Status des eingesteckten Geräts erkennt und meldet, so dass der Ein-/Aus-Status eines Geräts als Automatisierungsauslöser verwendet werden kann. So können etwa die Vorhänge geschlossen und das Licht gedimmt werden, wenn der Fernseher eingeschaltet wird, oder man wird benachrichtigt, wenn die Waschmaschine mit der Wäsche fertig ist. Als Repeater des Zigbee-Netzwerks erhöht diese Steckdose auch die Zuverlässigkeit des Netzwerks und die Reaktionsfähigkeit anderer kompatibler Smart-Home-Geräte.

Zu den Preisen und Verfügbarkeiten der neuen Produkte hat Aqara bisher keine Angaben gemacht. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, sobald wir in dieser Hinsicht mehr erfahren. Auf der internationalen Website des Herstellers sind die Neuheiten noch nicht gelistet.