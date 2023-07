Alle iPhone 15-Modelle sollen größere Akkus erhalten

Im September wird Apple das neue iPhone 15-Lineup vorstellen und laut einem Bericht von ITHome, der sich auf Aussagen eines Foxconn-Mitarbeiters stützt, sollen alle kommenden iPhone-Modelle einen größeren Akku bekommen.

Glaubt man den Informationen, soll das iPhone 15 einen 18 Prozent größeren Akku erhalten, das iPhone 15 Plus und iPhone 15 einen 14 Prozent größeren Akku und das iPhone 15 Pro Max einen 13 Prozent größeren Akku. Das ganze sieht wie folgt aus:

iPhone 14 : 3279 mAh

: 3279 mAh iPhone 14 Plus : 4325 mAh

: 4325 mAh iPhone 14 Pro : 3200 mAh

: 3200 mAh iPhone 14 Pro Max: 4323 mAh

iPhone 15 : 3877 mAh

: 3877 mAh iPhone 15 Plus : 4912 mAh

: 4912 mAh iPhone 15 Pro : 3650 mAh

: 3650 mAh iPhone 15 Max Max: 4852 mAh

Das iPhone 15 Plus wird demnach den Akku mit der meisten Kapazität bieten, das iPhone 15 Pro hingegen den kleinsten. Angesichts der Effizienzverbesserungen der A16- und A17-Bionic-Chips ist es sehr wahrscheinlich, dass die gesamte iPhone-Reihe in diesem Jahr mit einer verbesserten Akkulaufzeit aufwarten kann.

Mehr Speicher?

Der Bericht weist auch darauf hin, dass das iPhone 15 Pro standardmäßig mit 256 GB Speicherkapazität angeboten werden soll – das wäre dann doppelt so viel wie beim iPhone 14 Pro, hier liegt die Kapazität in der Basisvariante bei 128 GB. Das iPhone 15 und iPhone 15 Plus sollen weiterhin bei 128 GB starten.