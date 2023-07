Logitech MX Anywhere 3S: Neue Mini-Maus ausprobiert

Es ist schon ein bisschen erstaunlich: Am MacBook komme ich mit dem Trackpad unglaublich gut klar, am Schreibtisch bevorzuge ich allerdings eine Maus. Falls ihr generell lieber mit einer Maus navigiert, euch aber ein kompaktes Modell wünscht, das man auch unterwegs mitnehmen kann, dann ist die Logitech MX Anywhere 3S möglicherweise eine Alternative für euch.

Die in drei Farben erhältliche Logitech MX Anywhere 3S ist deutlich kleiner als die sonst von mir eingesetzte MX Master 3S, passt aufgrund der sehr kompakten Abmessungen von nur 100,5 x 65 x 34,4 Millimeter und dem Gewicht von 99 Gramm aber auch problemlos mit in die Aktentasche oder den Rucksack. Der Preis: Aktuell 99 Euro (Amazon-Link).

Die Kopplung mit dem Mac oder PC erfolgt per Bluetooth oder alternativ über den Bolt-USB-Adapter. Den hat Logitech allerdings nicht mit in den Lieferumfang gelegt, obwohl in der Verpackung eine entsprechende Aussparung vorhanden ist. Ich habe den Adapter in der Vergangenheit nur benötigt, als ich einen Mac neu aufgesetzt habe – und zu Beginn des Setups noch keine Bluetooth-Kopplung möglich war.

Sechs Maustasten mit zahlreichen Optionen

Insgesamt verfügt die Logitech MX Anywhere 3S über sechs Tasten. Neben der linken und rechten Maustaste gibt es zwei Daumentasten auf der linken Seite, das Scrollrad lässt sich als mittlere Maustaste drücken und direkt darunter findet ihr einen Modusschalter. Im Normalfall lässt sich damit der Modus des Scrollrads wechseln, in der Praxis nutze ich diese Funktion aber quasi nie.

Und genau hier kommt Logi Options+ ins Spiel. In der Anwendung bietet der Hersteller zahlreiche Optionen zur detaillierten Konfiguration der Logitech MX Anywhere 3S. So lassen sich die Tasten für zahlreiche Apps mit besonderen Funktionen belegen, aber auch generelle Einstellungen treffen. Ich habe den Modusschalter beispielsweise mit der Funkion „Desktop anzeigen“ belegt.

Aber auch sonst bietet die Logitech MX Anywhere 3S einige spannende Kniffe. Hält man beispielsweise eine Daumentaste gedrückt, kann man das Scrollrad für den horizontalen Bildlauf verwenden. Das kann in einigen Anwendungen schon eine echte Erleichterung sein. Gut gelöst ist die Sache mit dem integrierten Akku: Die Batterielaufzeit beträgt 70 Tagen. Im Notfall reicht allerdings eine Minute aufladen per USB-C auf, um die Maus drei weitere Stunden nutzen zu können. Auch ein Betrieb während des Ladens ist möglich.

Logitech MX Anywhere 3S oder doch lieber der Vorgänger?

Aber was genau sind die Unterschiede zum Vorgänger, der Logitech MX Anywhere 3? Immerhin ist diese im Handel schon für knapp die Hälfte zu bekommen. Wie die Namensgebung schon vermuten lässt, handelt es sich eher um kleinere Neuerungen unter der Haube.

Was ich persönlich sehr angenehm finde: Die Logitech MX Anywhere 3S klickt leiser. Allerdings nur mit der linken und rechten Maustaste, die beiden Daumentasten sind weiterhin relativ „laut“. Zudem hat der Sensor die doppelte Auflösung, kann also auf der gleichen Fläche mehr Bewegungen erkennen. Das kann, gerade unterwegs mit wenig Platz, schon einen Unterschied machen.

Für mich rechtfertigt das aktuell aber noch nicht den hohen Mehrpreis im Vergleich zum Vorgänger. Aktuell würde ich daher eher zur Logitech MX Anywhere 3 tendieren oder einfach noch etwas warten, bis die Logitech MX Anywhere 3S im Handel günstiger geworden ist.

