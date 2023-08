iPhone 15: Dummys und mutmaßliche Hüllen aufgetaucht

Mittlerweile ist es offiziell: Am 12. September wird Apple im Rahmen einer Keynote um 19 Uhr deutscher Zeit die neue iPhone 15-Generation vorstellen. Schon jetzt gibt es zahlreiche Gerüchte und Prognosen zu den Spezifikationen der iPhone 15- und iPhone 15 Pro (Max)-Modelle. Bei Twitter bzw. X meldet sich nun der Journalist Sonny Dickson mit einigen neuen Bildern, die Dummys der neuen iPhone-Generation zeigen sollen. Auch von mutmaßlichen Hüllen kursieren Fotos im Netz.

Zu beachten gilt es bei den von Dickson geposteten Bildern, dass es sich um sogenannte Dummys handelt, also auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes angefertigte Modelle, und nicht um die tatsächlichen Apple-Produkte. Trotzdem lässt sich so ein erster Eindruck des Designs, der Farben und des neuen USB-C-Anschlusses gewinnen. Zumindest bei den Dummys der iPhone 15-Modelle wurde bisher von deutlich kräftigeren Farben ausgegangen, die Fotos von Sonny Dickson zeigen eher pastellfarbene Varianten. Die Farben der Pro-Modelle sind jedoch identisch mit bisherigen Prognosen.

Ebenfalls bei Twitter/X gibt es einige Bilder des Accounts @duanrui1205, der mutmaßliche Apple-Hüllen für die neuen iPhone-Modelle aufzeigt. Einige Details auf den Bildern deuten aber auf Fälschungen hin, beispielsweise die Beschriftung „This case is made with high-quality apple leather“ auf dem Textblatt neben der Verpackung. Interessant ist in jedem Fall die Bezeichnung „FineWoven Case“, das ein Ersatz für die bisherigen Ledercases von Apple darstellen könnte.

Wirklich Genaues werden wir wohl erst am 12. September erfahren, wenn Apple die neuen Produkte offiziell vorstellen wird. Hinsichtlich des Designs, der iPhone-Farbvarianten und neuer Case-Optionen gibt es schon einmal jede Menge Stoff zum Diskutieren und Spekulieren.