iPhone 15: Batterien in Stackbauweise sollen die Akkulaufzeit verlängern

Jetzt wird es etwas technisch. Typische Lithium-Ionen-Akkus werden „aufgewickelt“, das ähnelt optisch einer Spule. Die Zellen in Stackbausweise werden hingegen gestapelt und weisen deutliche Vorteile auf. Nicht nur der Platzbedarf wird kleiner, durch die direkte Verbindung der Zellen im Stapel fließt der Strom über die gesamte Fläche der Batterie und senkt den elektrischen Widerstand auf ein Minimum und steigert so den Wirkungsrad. Des Weiteren können Batterien schneller geladen werden.

Nun aber zum aktuellen Gerücht: Laut dem Twitter-User RGcloudS soll das kommende iPhone 15 eben solche Akkus einsetzen. Der genannte Twitter-Account ist wohl für Android-Leaks bekannt und will erfahren haben, dass die kommenden Galaxy-Modelle auf diese Technik setzen wollen, gleichzeitig gibt er an, dass auch die iPhone 15-Modelle Akkus in Stackbauweise verbauen sollen – diese Technologie kommt übrigens schon länger bei E-Autos zum Einsatz.

Darüber hinaus behauptet der Leaker, dass es Anzeichen für kabelgebundenes Laden mit 40 Watt gibt, via MagSafe könnte Apple auf 20 Watt setzen. Beim iPhone 14 Pro Max gibt es Spitzenladegeschwindigkeiten von bis zu 29 Watt, via MagSafe sind es maximal 20 Watt. Unsicher ist derweil, ob dieses Gerücht auf das iPhone 15 oder iPhone 16 abzielt.