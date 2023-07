AirPods Pro: Apple plant neue Gesundheitsfeatures

Der Apple-Experte Mark Gurman hat gestern in seinem wöchentlichen Newsletter mal wieder die Apple-Zukunft prophezeit und sich dabei konkret um die AirPods gekümmert. Was Apples Kopfhörer in den kommenden Monaten alles lernen sollen – und was eine neue Generation bieten könnte – das lest ihr in diesem Artikel.

Ein Gerücht begleitet uns bereits seit mehreren Jahren: Die AirPods sollen direkt im Ohr die Körpertemperatur messen können. Während die Apple Watch Series 8 sich bei der Temperaturmessung auf den Zyklus der Frau beschränkt, könnten die Messungen im Ohr deutlich genauer ausfallen. Apple soll damit sogar vorhersagen können, wann man beginnt krank zu werden.

Und das dürfte nicht die einzige Gesundheitsfunktion sein, die Apple den AirPods spendiert. Ebenso soll ein Test integriert sein, mit dem man feststellen kann, ob es Probleme mit dem Gehör gibt.

2023 wohl nur USB-C-Update für die AirPods Pro

Es gibt aber auch schlechte Nachrichten: Die Gesundheitsfunktionen dürften sehr wahrscheinlich den AirPods Pro vorbehalten sein. Und hier ist davon auszugehen, dass es in diesem Jahr kein großes Update geben wird. Immerhin ist die zweite Generation der AirPods Pro erst im vergangenen Jahr veröffentlicht worden.

Denkbar wäre ein kleineres Update im Herbst, bei dem Apple nur den Anschluss am Ladecase wechselt und von Lightning auf USB-C wechselt. Ähnliches hat man bereits 2021 gemacht, als man das MagSafe-Ladecase für die AirPods Pro eingeführt hat.