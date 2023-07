Tuo: Newcomer auf dem Smart-Home-Markt kündigt drei Matter-Produkte an

Der Smart-Home-Markt wird immer voller. Immer mehr Anbieter wollen mitmischen und veröffentlichen eigenes Smart-Home-Zubehör oder ihre Variante eines bestehenden Produkts. Der neueste Mitspieler heißt Tuo, ein Unternehmen mit Sitz in New York City, das gleich mit drei Geräten seinen Einstieg wagt.

„Tuo Smart Button“ mit Matter über Thread ist das erste der drei Produkte, mit denen Tuo ins Rennen geht. Der Button wird mit einer CR2032-Batterie betrieben und mit einer magnetischen Wandbefestigung sowie verschiedenen Icon-Aufklebern geliefert, die man auf den Button kleben kann, um darzustellen, mit welcher Funktion der Button programmiert worden ist.

Der Button benutzt Matter über Thread, sodass ihr einen entsprechenden Thread Border Router braucht, um den Button einsetzen zu können. Im Falle von Apple wären das der HomePod Mini, der HomePod (2. Generation), oder einen Apple TV4k ab 2021. Da der Button mit Apple Home kompatibel ist, unterstützt er standardmäßig die Aktionen einfaches, doppeltes und langes Drücken. Der Button soll 32,95 Euro kosten. Über die TUO-Webseite könnt ihr ihn auch direkt bestellen, müsst dann aber mit sehr hohen Versandkosten rechnen. An dieser Stelle empfiehlt es sich, mit dem Kauf zu warten, bis die Artikel direkt in Deutschland bei Amazon und Co. gehandelt werden.

Das zweite Produkt ist ein Kontaktsensor, der an Fensterscheiben oder Türen angebracht werden kann und mit einer CR2450-Batterie betrieben wird. Der ebenfalls Matter-über-Thread verwendenden Sensor alarmiert euch, wenn Fenster oder Türen geöffnet werden, sodass ihr alle Aktivitäten rund um euer Zuhause im Blick behalten könnt. Für den Betrieb des Sensors braucht ihr zudem keinen Hub. Ihr könnt den magnetischen Sensor also direkt an der gewünschten Stelle befestigen und ihn sofort konfigurieren. Der Sensor soll für 37,95 Euro erhältlich sein, kann aber bisher nur vorbestellt werden.

Zu guter Letzt hat Tuo ein HomeKit- und HomeKey-fähiges Smart Lock angekündigt, das ihr an eurer Haustür montieren könnt, um diese schlüssellos per Tippen auf euer Smartphone zu entriegeln. Ihr könnt Schlüssel-Codes für Gäste und weitere individuelle Codes generieren. Das Smart Lock soll ab September versandbereit sein, dessen Preis wird mit 186,95 Euro angegeben.