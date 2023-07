Roborock Q Revo: Erster Roboter mit Wischmopps startet am 14. Juli

Jetzt ist es offiziell: Der neue Roborock Q Revo startet am 14. Juli in Deutschland. Es handelt sich um den ersten Saug-Wisch-Roboter von Roborock, der mit rotierenden Wischmopps statt mit einer vibrierenderen Wischplatte daherkommt. Roborock hat die Rufe der Community erhört, allerdings handelt es sich bei der Q-Reihe nur um Mittelklassen-Modelle.

Wir haben den Q Revo schon aufgebaut und ich muss sagen: Im Vergleich zu den fast doppelten so teuren Top-Varianten merkt man den Unterschied schnell. Alles wirkt etwas klappriger, auch das Material fühlt sich nicht so wertig an. Für das Preis-Leistungsverhältnis aber in Ordnung, Roborock möchte wohl keine weiteren Kunden an die Günstig-Konkurrenz von Dreame verlieren.

Die technischen Daten sind gut, hier gibt es eine Saugkraft mit 5.500 Pascal und eine Bürste aus Vollgummi. Die Doppelmopps rotieren mit 200 Umdrehungen pro Minute und werden dank Auto Mop Lifting automatisch angehoben, sobald die Sensoren des Geräts ein Teppich erkennen. Die Navigation ist beim ersten Test ebenfalls nur gutes Mittelmaß, vor allem kleinere Objekte werden nicht erkannt und mitgeschleift.

In der Station gibt es zwei je 2,7 Liter große Wassertanks für Frisch- und Schmutzwasser, zudem ist hier ein Staubbeutel vorhanden, in der der Dreck automatisch abgesaugt wird. Dieser hat eine längliche Form, da er in der Station liegt. Hier ist man wohl zwingend auf die Beutel von Roborock angewiesen.

Der Roborock Q Revo startet am 14. Juli im Handel und wird 849 Euro kosten. Zum Verkaufsstart folgt dann auch unser ausführliches Review.