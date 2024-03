Microsoft Copilot Pro: Launch in weiteren Ländern und Nutzung in Web-Apps ohne Microsoft-365-Abo

Microsoft hat gestern sein Copilot-Pro-Abo in vielen weiteren Ländern gelauncht. Bereits im Januar war Copilot Pro unter anderem in den USA und auch in Deutschland veröffentlicht worden. Jetzt ist der KI-gestützte Assistent in insgesamt 222 Ländern verfügbar. Als Pro-Abonnent könnt ihr Copilot nun außerdem auch ohne Microsoft-365-Abo in den Office-Web-Apps nutzen.

Mit Copilot Pro habt ihr Zugang zu den neuesten OpenAI-Modellen, könnt einen eigenen CopilotGPT erstellen und auch in den Office-Apps auf Copilot zugreifen, wenn ihr Microsoft-365-Abonnent seid. Jetzt räumt Microsoft allen Copilot-Pro-Abonnenten außerdem die Möglichkeit ein, Copilot in den Office-Webanwendungen zu nutzen. Ihr braucht nun kein gesondertes Microsoft-365-Abo mehr, wenn ihr Copilot in Word, Outlook und anderen kostenlosen Web-Apps verwenden wollt.

Mit Copilot Pro könnt ihr euch zum Beispiel in Outlook lange E-Mails zusammenfassen oder in PowerPoint Präsentationen erstellen lassen. Wie Divya Kumar, General Manager für Search- and AI-Marketing bei Microsoft mitteilte, soll Copilot Pro bald auch auf die mobilen Apps, wie etwa Outlook für iOS und Android und die Microsoft-365-App, ausgeweitet werden.

Mehr über Copilot Pro erfahrt ihr auch in diesem Video:

Für 22 Euro pro Monat abonnieren

Wollt ihr Copilot Pro ausprobieren, könnt ihr über die Webseite von Microsoft ein Abo zum Preis von 22 Euro pro Monat abschließen. Die Standard-Version von Copilot ist weiterhin kostenfrei verfügbar. Die iOS-App könnt ihr kostenlos im App Store laden.