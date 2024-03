Ikea Home smart: Matter-Unterstützung für Leuchten gestartet

In dieser Woche hat Ikea eine neue smarte Steckdose und auch einen günstigen Wasserlecksensor für seinen Dirigera Hub an den Start gebracht. Doch nicht nur rund um die Hardware, sondern auch an der Software wurde fleißig gearbeitet. Mit dem Update auf Version 1.27.1 von Ikea Home smart (App Store-Link) wurde eine erste Anbindung an Matter integriert.

Den neuen Smart Home Standard bietet Ikea aber noch nicht für alle Produkte, sondern ausschließlich für Leuchten. Außerdem muss die Matter-Unterstützung für den Dirigera Hub in den Einstellungen aktiviert werden. In der Testzentrale ist die Funktion auch noch als Beta deklariert.

Klar ist damit: Der Dirigera Hub dient als Matter-Bridge, die Produkte selbst sind nicht mit dem Smart Home Standard kompatibel. Zudem ist ein Matter-Controller notwendig, also beispielsweise ein Apple TV oder HomePod.

Ikea hat Matter-Unterstützung bereits 2022 in Aussicht gestellt

Ikea hat sich mit Matter übrigens vergleichsweise viel Zeit gelassen. Bereits zur Vorstellung des neuen Hubs im Mai 2022 wurde die Matter-Anbindung in Aussicht gestellt. Offiziell angekündigt wurde die Matter-Unterstützung ein Jahr später und sollte noch im ersten Halbjahr 2023 erscheinen – nun ist es dann doch ein bisschen später geworden.

Neben den Leuchtmitteln und dem Smart Plug, der im Prinzip nur eine An/Aus-Leuchte ist, gibt es im Portfolio von Ikea noch einige andere Smart Home Produkte. Prinzipiell denkbar wäre die Unterstützung der smarten Rollos, zudem biete Ikea verschiedene Sensoren und Schalter an.