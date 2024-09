Roborock H5: Günstiger Begleiter für den Saugroboter

Was die maximale Saugleistung angeht, ist ja der Dreame Z30 der absolute Platzhirsch. Ich hätte mich glatt in den Akku-Staubsauger verliebt, doch trotz des Preises von rund 500 Euro wird der Z30 in der Station nicht automatisch aufgeladen, stattdessen muss man jedes Mal ein Kabel einstecken. Für mich ein absolutes No-Go.

Am Ende des Tages sind wir uns wohl einig: Auch wenn die Saug- und Wischroboter mittlerweile richtig gut geworden sind, ganz ohne Staubsauger geht es nicht. In manchen Fällen geht es per Hand einfach schneller – und letztlich kommt man mit dem klassischen Staubsauger auch dorthin, wo der Roboter passen muss. Auf und unter Möbeln, auf der Treppe oder auch mal die Autositze, alles kein Problem.

Wer keine Unsummen auf den Tisch legen möchte, der findet mit dem Roborock H5 einen neuen Begleiter. Der neue Akku-Staubsauger wird ab dieser Woche von Roborock verschickt und kostet regulär 299,99 Euro. Zum Start ist der Preis bereits auf 249,99 Euro reduziert und mit dem Gutschein RRSAPROCK8 spart ihr noch einmal 8 Prozent. So landet ihr glatt bei 230 Euro.

Mit einem Gewicht von 1,55 Kilogramm ist der Roborock H5 erstaunlich leicht und bietet trotzdem einiges an Zubehör für alle Lebenslagen. Neben der Standard-Ausstattung für die Bodenreinigung gehören auch eine motorisierte Mini-Bürste, eine Teppichbürste und eine 2-in-1 Fugendüse mit zum Lieferumfang. Die Saugleistung wird mit 158 AirWatt angegeben, das ist guter Durchschnitt und der Preisklasse angemessen.

Praktisch finde ich zwei Sachen: Das Zubehör kann einfach an der Wandhalterung, die gleichzeitig auch zum Aufladen genutzt wird, verstaut werden. Außerdem kann der Roborock H5 nicht nur ohne Beutel genutzt werden, sondern auch mit Beutel. Das ist praktisch, wenn ihr beim Ausleeren auf keinen Fall in Kontakt mit dem Dreck kommen wollt, etwa aufgrund von Allergien.

Roborock H5 299,99 EUR 230 EUR jetzt kaufen

Auch neuer Top-Roboter von Roborock günstiger

Den Gutschein RRSAPROCK8 könnt ihr übrigens auch für das neue Roboter-Flaggschiff von Roborock verwenden. Den neuen Roborock Curv bekommt ihr so für nur 1.104 Euro, während er woanders 1.199 Euro kostet. Der offizielle Listenpreis beträgt sogar 1.499 Euro.

Roborock Curv 1.499 EUR 1.104 EUR jetzt kaufen