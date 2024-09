Schutz für das iPhone 16: Hüllen von ESR im Schnell-Test

Das iPhone 16 steht vor der Tür und damit ihr pünktlich zum Verkaufsstart gewappnet seid, stellen wir euch schon jetzt passende Hüllen für die neuen iPhone 16-Modelle vor. In diesem Artikel findet ihr die neusten Cases aus dem Hause ESR, die ich schon vorliegend habe. Da mir das iPhone 16 noch fehlt, gibt es nur einen Schnell-Test, in dem ich die Vorzüge und die Haptik der Hüllen mit euch teilen möchte.

ESR Soft Case mit Ständer

Ich möchte direkt mit meiner favorisierten Hülle starten, und zwar mit dem ESR Soft Case mit Stash Stand (Amazon-Link). Hier handelt es sich um eine weiche Silikonhülle, die Support für MagSafe liefert und gleichzeitig einen erhöhten Schutz für die Kamera an Bord hat. Des Weiteren lässt sich der Kamera-Ring aufklappen, sodass man sein iPhone einfach im Hoch- oder Querformat aufstellen kann. Natürlich hat ESR an die neue Kamerasteuerung gedacht und hier die Hülle ausgespart, während die anderen Tasten durch die Hülle bedienbar sind. Das Soft Case fühlt sich samtig weich an, liegt gut in der Hand, bietet eine starke Magnetkraft und kann das iPhone aufstellen. Ihr könnt zwischen verschiedenen Farben wählen und bezahlt 23,99 Euro, wobei es für viele Modelle einen 15 Prozent Coupon gibt.

ESR für iPhone 16 Pro Hülle, Silikon Hülle mit Ständer, kompatibel mit MagSafe,... Kompatibilität: Nur für iPhone 16 Pro; Kamera Linsenschutzfolie nicht enthalten

Stärkerer Magnetverschluss: ESR für iPhone 16 Pro hülle haben Starke eingebaute Magnete mit einer Haftkraft von 1.500 g sorgen für eine sichere...

ESR Soft Case mit Kameraschutz

Insofern ihr auf den Ständer verzichten wollt, könnt ihr euch auch die leicht abgespeckte ESR-Variante ansehen. Das Soft Case (Amazon-Link) bietet hingegen die Möglichkeit die Kamera noch besser zu schützen, da es hier einen austauschbaren Linsenrahmen gibt. Ihr könnt komplett auf den Linsenrahmen verzichten oder gar andersfarbige Rahmen nutzen, um farbliche Akzente zu setzen. Auch hier kosten die Hüllen für das iPhone 16 23,99 Euro.

12.974 Bewertungen ESR für iPhone 16 Pro Max Hülle mit MagSafe, unterstützt magnetisches Laden,... Starker Magnetverschluss: Der starke Magnetring der ESR für iPhone 16 Pro Max Handyschutzhülle mit einer Haltekraft von 1.400 g ermöglicht ein...

Militärnorm Sturzschutz: Streng getestet, um umfassenden Schutz auf allen Seiten zu gewährleisten, Die ESR für iPhone 16 Pro Max hülle mit...

ESR Hybrid Case mit Ständer

Wenn Silikon euch etwas zu rutschig in der Hand ist, könnt ihr auch zum Hybrid Case von ESR (Amazon-Link) greifen, das eine robuste Acrylrückseite bietet. Gleichzeitig gibt es auch hier Support für MagSafe sowie die Möglichkeit das iPhone mit dem Stash Stand aufzustellen. Die verstärken Ecken sorgen dafür, dass das iPhone noch besser geschützt ist. Das ESR Hybrid Case für das iPhone 16 ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, unter anderem auch als Clear- oder Frost-Case. Die Preise starten bei 23,99 Euro, allerdings gibt es bei einigen Varianten Coupons auf der Produktseite.

ESR für Phone 16 Pro Max Hülle, kompatibel mit MagSafe, Militärnorm Schutzhülle,... Kompatibilität: Nur für Phone 16 Pro Max; Enthält weder Kamera Linsen Schutzfolie noch integrierten Kamera Linsenschutz

Stärkerer Magnetverschluss: Starke integrierte Magnete mit einer Haltekraft von 1.500 g ermöglichen ein schnelleres, einfacheres kabelloses Laden...

ESR Hybrid Case ohne Ständer

ESR Cyber Case mit Ständer

Insofern ihr einen aktiven Lebensstil oder einen anspruchsollen Job habt, könnt ihr euch das ESR Cyber Case (Amazon-Link) ansehen, das den besten Schutz bietet. Die iPhone-Hülle trägt natürlich etwas mehr auf, ist allerdings auch besonders robust. Stürze aus bis zu 7 Metern sollen dem iPhone nichts anhaben können, wobei ich das selbst nicht testen möchte. Auch beim Cyber Case gibt es MagSafe sowie den ausklappbaren Kameraring, um das iPhone aufstellen zu können. Für die erhöhte Sicherheit werden 26,99 Euro fällig. Ich konnte die Hülle auf der IFA schon anfassen, ein Testmuster habe ich aber noch nicht vorliegend.

ESR für iPhone 16 Pro Hülle mit Ständer, 7-facher Militärschutz, magnetische... Militärnorm Schutz: Streng getestet, um einen 7-fachen Schutz auf allen Seiten zu gewährleisten, mit hochwertigem Silikon, das Stöße absorbiert,...

Stärkerer Magnetverschluss: Ein starker Magnetring mit einer Haftkraft von 1.500 g ermöglicht ein schnelleres und einfacheres kabelloses Aufladen...

ESR Panzerglas 9H+

Eine Hülle lässt immer einen Bereich ungeschützt: Das Display. Wenn ihr auch hier keine Kratzer riskieren wollt, könnt ihr zum ESR Panzerglas (Amazon-Link) greifen, das eine Härte von 9H+ aufweist. Die Handhabung ist besonders einfach, da man lediglich einen Rahmen auflegt, die Schutzfolie abzieht und das Glas so perfekt ausrichten kann. Für 19,99 Euro bekommt ihr gleich drei Gläser. Sollte mal eine Beschädigung auftreten, müsst ihr nicht das iPhone-Display reparieren, sondern oftmals nur das Panzerglas erneuern.

ESR für iPhone 16 Pro für Panzerglas, 9H+ Displayschutzfolie aus gehärtetem Glas 3... Kompatibilität: Nur für iPhone 16 Pro

Makelloser Sitz im Handumdrehen: Enthält eine UltraFit Ablage für die Displayschutzfolie (vor Gebrauch sorgfältig lesen), ein Reinigungsset und...