Neu in iOS 18: Videoaufnahmen pausieren und fortsetzen

Während der Präsentation der neuen iPhone-16-Modelle hat Apple nebenbei erwähnt, dass man Videos in der Kamera-App pausieren und erneut fortführen kann. Wie sich nun herausstellt, ist das keine exklusive Funktion für das neue iPhone 16, sondern Bestandteil von iOS 18. Apple hat gestern Abend die finale Version für Entwickler verteilt, und auch ältere iPhones können Videoaufnahmen pausieren und fortführen.

Während man bisher mehrere Aufnahmen in der Nachbearbeitung mit einem Schnittprogramm zusammenfügen musste, kann man mit iOS 18 sogenannte “Jump Cuts” direkt in der Kamera-App erstellen. Startet man ein neues Video, blendet iOS 18 einen Pause-Button ein, mit dem man das Video anhalten kann. Während der Pause wird in Rot “ANGEHALTEN” angezeigt. Ihr könnt euer iPhone neu ausrichten und mit einem erneuten Klick auf den Aufnahmebutton die gleiche Aufnahme an einer anderen Stelle fortsetzen.

Das Gute: Während der Pause kann man auch zwischen Kameraobjektiven wechseln, den Zoom einstellen oder die Brennweite anpassen. Es ist davon auszugehen, dass alle iPhones, die iOS 18 unterstützen, diese Funktion erhalten werden. Apple gibt iOS 18 am 16. September für alle zum Download frei.