Silikonhülle von Decoded ist an einer Stelle zu wabbelig

Testberichte über eine iPhone-Hülle sind ja immer so eine Sache. Wir werfen unser iPhone lieber nicht aus mehreren Metern Höhe auf den Boden, um die Funktionalität zu überprüfen. Und sonst hat so eine Schutzhülle ja meist nicht besonders viele andere Funktionen. Magnete für MagSafe sind mittlerweile immer verbaut, was kann es sonst noch für Überraschungen geben?

Rund um das iPhone 16 gibt es eine große Neuerung: Die viel diskutierte Kamerasteuerung. Der neue Button ist mehr als nur ein einfacher Knopf, er verfügt über eine kapazitive Oberfläche. Und genau daran haben Drittanbieter noch zu knabbern.

Probleme rund um die neue Kamerasteuerung des iPhone 16

Abgesehen von Apples eigenen Hüllen, dazu zählt auch das neue Zubehör von Beats, haben alle anderen Schutzhüllen an dieser Stelle nur einen einfachen Ausschnitt. Und genau dieser ist mit bei der neuen Silikonhülle von Decoded auf Anhieb negativ aufgefallen.

Während die kleine „Strebe“ bei den von mir bisher verwendeten Schutzhüllen von Torras und Nomad aus halbwegs festem Kunststoff besteht, verwendet Decoded für dieses kleine Stückchen sehr weiches Silikon-Material. Optisch macht das keinen großen Unterschied, aber sobald man dieses kleine Teilchen einmal berührt, merkt man sofort: Die Schutzhülle ist an dieser Stelle einfach zu flexibel, zu wabbelig. Im Vergleich zu anderen Drittanbieter-Hüllen ist der Unterschied schon sehr enorm.

Diese Stelle lädt nur so dazu ein, mit dem Finger daran herumzuspielen, wenn man das iPhone beispielsweise in der Jackentasche transportiert. Ich habe große Zweifel daran, dass diese kleine Strebe auf Dauer unbeschädigt bleibt. Aus meiner Sicht ist das wirklich keine gute Lösung.

Und das ist schade, denn ansonsten gefällt mir die Silikonhülle von Decoded wirklich nicht schlecht, auch wenn sie mit einem Preis von 39,99 Euro (Amazon-Link) sicherlich kein Schnäppchen ist. Die Innenseite ist mit Mikrofaser ausgekleidet, die Außenhülle soll mit einer antimikrobiellen Beschichtung versehen sein. Der Ring um die Kamera herum besteht genau wie die herkömmlichen Knöpfe aus Metall. Zudem ist der Firmenname sehr dezent platziert.

