Hörhilfe-Funktionen für die AirPods Pro 2 starten nächste Woche mit iOS 18.1

Apple hat ausgewählten Medien verfrühten Zugang zu den kommenden Hörhilfe-Funktionen der AirPods Pro 2 gewährt und die ersten Eindrücke scheinen großartig zu sein. Darüber hinaus hat Apple bestätigt, dass das entsprechende Update auf iOS 18.1 nächste Woche erscheint, das dann die Hörgeräte-Funktion freischaltet.

Ein genaues Datum für iOS 18.1 lässt Apple offen, allerdings hat Bloomberg schon berichtet, dass das Update am 28. Oktober kommen soll. Und da Apple seine Updates so gut wie immer am Montagabend veröffentlicht, wird der 28. wohl stimmen.

AirPods Pro 2: Das sind die Hörhilfe-Funktionen

Mit der Hörgeräte-Funktion ist es möglich, ein personalisiertes Klangprofil zu erstellen, das es den AirPods Pro 2 ermöglicht, dynamische Klanganpassungen vorzunehmen, um den Klang nach Bedarf zu verbessern. Apple sagt, dass die klinische Hörhilfefunktion Menschen dabei helfen wird, sich besser zu unterhalten und mit den Menschen und ihrer Umgebung in Verbindung zu bleiben.

Personalisierte Hörprofile werden automatisch auf Musik, Filme, Spiele und Telefongespräche angewendet, ohne dass irgendwelche Einstellungen vorgenommen werden müssen. Für Menschen mit geringem oder gar keinem Hörverlust hilft der Hörtest auch mit spezifischen Anpassungen bei einzelnen Frequenzen.

iOS 18.1: Kein Apple Intelligence in der EU

Während Apple mit iOS 18.1 erste Funktionen von Apple Intelligence freischaltet, müssen wir uns hierzulande aber noch etwas gedulden. Auf iPhone und iPad kommt iOS 18.1 in Deutschland ohne Apple Intelligence, allerdings können wir die ersten AI-Funktionen auf dem Mac mit macOS 15.1 verwenden.