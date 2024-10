Soundcore Select 4 Go: Kleiner und bunter Bluetooth-Lautsprecher startet mit Rabatt

Vor gut zwei Wochen hat sich der Soundcore Select 4 Go auf Amazon gezeigt und konnte vorbestellt werden. Der Marktstart ist dann doch früher als geplant erfolgt, denn statt Ende November geht es schon jetzt los. Die Varianten in Lila, Blau und Weiß sind ab sofort erhältlich und können zum Start sogar mit 8 Euro Rabatt gekauft werden. Demnach bezahlt ihr nur 21,99 Euro statt 29,99 Euro. Die schwarze Variante ist erst ab dem 30. Oktober zu haben.

Der kompakte, wasser- und staubdichte Lautsprecher misst 12 x 8 x 5 Zentimeter und wiegt 265 Gramm. Soundcore gibt die Akkulaufzeit mit 20 Stunden an, und der Klang soll trotz der 5 Watt Leistung „klar und energiegeladen“ sein. An den seitlichen Tasten lassen sich der Lautsprecher ein- und ausschalten, koppeln, die Wiedergabe steuern und die Lautstärke anpassen. Weitere Einstellungen stehen in der Soundcore-App zur Verfügung, und zwei Lautsprecher können zu einem Stereo-Paar verbunden werden.

Da eine kleine Trageschlaufe vorhanden ist, kann man den Lautsprecher einfach an einen Rucksack binden, jedoch benötigt man einen eigenen Karabiner. Mit einer entsprechenden Kette kann man sich den Lautsprecher auch über die Schulter werfen, so zumindest die Idee von Soundcore.

Bisher haben wir den Soundcore Select 4 Go nicht Probehören können, jedoch sollte man keine Klangwunder erwarten, da es sich eben um einen kleinen und kompakten Lautsprecher handelt. Wenn ihr Interesse habt, nutzt gerne den aktuellen Gutschein und spart an der Kasse.