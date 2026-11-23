Unser Favorit in Sachen Smart Locks bleibt das Nuki Smart Lock Ultra, das Top-Modell des österreichischen Herstellers. Wir wollen aber nicht verschweigen, dass es im Handel auch einige spannende Alternativen gibt. In Sachen Formfaktor und Zuverlässigkeit konnte uns Tedee bereits überzeugen. Mit dem Tedee Go 2 bekommt ihr ein kompaktes und einfach nachzurüstendes Smart Lock jetzt zum Sparpreis. Wir haben alle Angebote und auch noch ein paar Details zum Gerät für euch.

Die aktuellen Angebote im Überblick

Legen wir mit den Preisen los. Das „nackte“ Tedee Go 2 kostet regulär 149 Euro, zum Start in die Black Week ist der Preis bei tink.de und einigen anderen Händlern allerdings auf 129 Euro gefallen. Zudem gibt es bei tink.de noch einige Bundles, bei denen ihr das passende Zubehör mit dazu bekommt.

Für 139,95 Euro, also nur einen Aufpreis von rund 10 Euro, bekommt ihr den Türsensor passend zum Tedee Go 2 mit dazu. Sensor und Magnet werden einfach mit Klebestreifen an der Tür befestigt und sorgen dafür, dass die Tür nicht verriegelt, wenn sie nicht geschlossen ist. Ebenso könnt ihr Warnmeldungen erhalten, wenn die Tür zu lange offen steht. Einzeln kostet der Türsensor von Tedee mehr als 50 Euro.

Ebenfalls günstiger gibt es das Keypad mit Fingerabdrucksensor, wenn ihr das Bundle mit einem Tedee Go 2 kauft. Bei tink.de zahlt ihr nur 189,95 Euro, während das Keypad im Preisvergleich bei knapp 100 Euro liegt.

Das sind die Highlights des Tedee Go 2

In Sachen Design und Bauform ist das Tedee Go 2 unter den „günstigen“ Smart Locks bis 200 Euro der klare Gewinner. Tedee wirbt mit einer besonders einfachen Montage an der Tür und das ist korrekt. Insofern der Zylinder 3 Millimeter auf der Innenseite übersteht, kann man das Schloss direkt auf diesen setzen. Alternativ liegt eine Montageplatte dabei, die man auf das Schloss kleben muss, um dann das Tedee Go 2 darauf zu montieren.

In der Bluetooth-Version bekommt ihr mit Auto-Unlock sowie Lock’n’Go bereits praktische Funktionen geboten, die den Alltag erleichtern. Für den Fernzugriff wird die optionale Tedee-Bridge benötigt. Weitere Details rund um das Tedee Go 2 haben wir im folgenden Video für euch zusammengefasst.