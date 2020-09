Tutorial: So verändert ihr unter iOS 14 App-Icons auf dem Homescreen

Es gibt die Homescreen-Chaoten, und es gibt die Pedanten unter den iOS-Usern. Während erstere Nutzergruppe Apps mehr oder weniger wahllos auf mehrere Homescreens verteilt, gibt es auch die Ästheten, die ihre Icons farblich sortieren, für ein exakt ausgerichtetes Layout sorgen, niemals Icons gleicher Farbe nebeneinander legen und weitere spezielle Vorlieben an den Tag legen. Ob man nun zur ersten oder zweiten Gruppe gehört, oder irgendwo dazwischen liegt, kann jeder für sich selbst beantworten. So oder so kommt es häufiger vor, dass man mit den App-Icons, die die Entwickler zur Verfügung stellen, nicht ganz zufrieden ist.

Die gute Nachricht: Dies lässt sich ändern. Wir haben euch basierend auf einer Zusammenstellung der Kollegen von MacRumors daher ein kleines deutschsprachiges Tutorial angefertigt, das euch erlaubt, eure Icons mit individuellen Bildern zu ersetzen. Dies geschieht über das Anlegen eines Kurzbefehls in der entsprechenden App. Aufgrund des nicht unerheblichen Aufwands jedoch empfiehlt es sich wohl eher nicht, diesen Prozess mit allen auf dem Gerät befindlichen Anwendungen durchzuführen, sondern eher für einzelne Apps.

Vorab ist es notwendig, euch ein passendes Ersatz-Icon aus dem Internet herauszusuchen. Dazu gibt es zahlreiche Design- und Grafik-Websites, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, darunter Freepik, Icons8 oder Flaticon. Achtet bei der Auswahl darauf, dass ihr keine Urheberrechte oder Lizenzen verletzt. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch eigene Icons erstellen. Generell gibt es bei dieser Vorgehensweise auch zwei kleine Einschränkungen: Beim Antippen eines neu erstellten Icons öffnet sich zunächst die Kurzbefehle-App, und dann erst die App selbst, zudem können keine Benachrichtigungs-Badges, beispielsweise die Anzahl neu eingegangener Mails, am neuen Icon angezeigt werden. Und so erstellt ihr ein neues, individuelles Icon für den Homescreen:

Öffne die Kurzbefehle-App auf dem iPhone oder iPad

Tippe auf das „+“ Icon am oberen rechten Bildschirmrand

Tippe auf „Aktion hinzufügen“

In der Textsuche nach „App öffnen“ suchen und den Befehl auswählen

Im Kurzbefehl-Screen „Auswählen“ antippen

In der Suche nach der App suchen, dessen Icon du ändern möchtest, und sie auswählen

Im Kurzbefehl-Screen oben rechts auf die drei Punkte tippen

„Zum Home-Bildschirm“ auswählen

Unter „Name und Symbol für Home-Bildschirm“ auf das Platzhalter-Icon tippen

Im Drop-Down-Menü das neue Icon einfügen aus „Foto aufnehmen“, „Foto auswählen“ oder „Datei auswählen“ und es ggf. noch skalieren

Der App noch einen neuen Namen spendieren bzw. den Titel der App einfügen

Am oberen rechten Bildschirmrand „Hinzufügen“ antippen

Dem Kurzbefehl abschließend einen eigenen Namen geben

Am oberen rechten Bildschirmrand auf „Fertig“ tippen

Der Kurzbefehl ist hinzugefügt, die App sollte auf dem Homescreen mit neuem Icon erscheinen

Das „alte“ noch vorhandene Icon der App kann dann vom Homescreen entfernt und durch das neue Icon ersetzt werden. Die App selbst sollte man aber nicht komplett löschen, sondern sie nur in die App-Mediathek verschieben bzw. sie dort behalten.