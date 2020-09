HomeKit-Steckdose: Dank Gutscheincode nur 11,50 Euro pro Stück

Seid ihr noch auf der Suche nach einer soliden, aber gleichzeitig günstigen Steckdose mit HomeKit-Unterstützung? Dann solltet ihr euch jetzt bei Amazon das 4er-Pack der Meross-Steckdose genauer ansehen. Mit einem zusätzlichen Gutscheincode kann hier nämlich mächtig gespart werden.

Die Rechnung ist ganz einfach: Das 4er-Set kostet bei Amazon aktuell 69,99 Euro. Auf der Produktseite kann ein 12 Euro Gutschein aktiviert werden, der den Preis auf 57,99 Euro reduziert. Zusätzlich haben unsere Kollegen von Apfelpage einen weiteren Gutscheincode ausfindig gemacht: 7E3P29QD – diesen könnt ihr an der Kasse eingeben und den Preis so auf 45,99 Euro reduzieren.

Das macht nach Adam Riese ziemlich genau 11,50 Euro pro Steckdose, was wirklich günstig ist. Gleichzeitig haben uns die Produkte von Meross in der Vergangenheit mit einer soliden Aufmachung überzeugt. Sie sind zwar nicht die kompaktesten und schicksten Modelle auf dem Markt, am Ende des Tages funktionieren sie aber.