Sadhana – The Way Back: Schön gestaltetes Abenteuer in die orientalische Mythologie

Das französische Team von arte ist nicht nur für hochwertige Ausstrahlungen im eigenen TV-Sender bekannt, sondern hat sich in der Vergangenheit auch mit tollen iOS-Apps einen Namen gemacht. Mit Sadhana – The Way Back (App Store-Link) gibt es nun seit kurzem eine weitere Neuerscheinung im deutschen App Store. Mit 1,09 Euro erfordert Sadhana keine großen Investitionen und kann ab iOS 10.0 installiert werden. Das etwa 865 MB große Spiel ist entgegen der App Store-Beschreibung auch komplett in deutscher Sprache spielbar.

„Tauchen Sie in die Welt der indischen Mythen ein und begleiten Sie die spirituelle Reise von Svetaketu. Unter Anleitung seines Meisters begibt sich der junge Soldat auf seine große Initiationsreise. Doch auf dem Weg zur Selbsterkenntnis muss er zunächst seine inneren Dämonen besiegen und zahlreiche Rätsel lösen. Helfen Sie Svetaketu dabei und erlangen Sie an seiner Seite die höchste Weisheit.“

So heißt es vom arte-Team bezüglich des Hintergrundes zu Sadhana. Am ehesten lässt sich die Neuerscheinung als Mischung aus orientalischem Abenteuer samt einiger Puzzle-Elemente beschreiben. Die interaktive Erzählung stammt aus der Feder der Dokumentarfilmerin Ana-Maria de Jésus, arte fungierte als Herausgeber und Koproduzent dieses Spiels.

Meditatives Gameplay mit kurzer Spieldauer

Der Spieler begibt sich in Sadhana auf eine mystische Reise in eine Traumwelt orientalischer Mythologie, die mit dem Protagonisten Svetaketu unternommen wird. Dieser will sich von der materiellen Welt lösen und Erleuchtung finden. Dazu muss er auf seinem Weg allerdings einige Prüfungen bestehen, bei dem ihm der Spieler behilflich sein kann. „Jede Etappe des Abenteuers wird von einem musikalischen Rätsel begleitet, das Sie in einen meditativen Zustand versetzt“, heißt es von arte. „Die Bildrätsel sind ebenso komplex wie entspannend: Verbinden Sie Sterne so miteinander, dass sie die symbolischen Konstellationen ergeben, die Svetaketu helfen, seine Bestimmung zu erfüllen.“

Inspiriert wurde das interaktive Abenteuer übrigens von der Philosophie der Upanishaden, die den Menschen in alten Schriften dazu auffordern, sich zu besinnen und auf das Wesentliche zu konzentrieren. Auch Elemente des Yoga finden sich in Sadhana, so dass diese Neuerscheinung mehr als nur ein spielbares Abenteuer ist, und zur Entspannung beitragen kann. Schade ist lediglich, dass die Spielzeit nur etwa 30 Minuten beträgt: Für eine kleine meditative Auszeit reicht dieser Zeitraum allerdings allemal. Der unten eingebundene Launch Trailer bei YouTube liefert euch weitere Eindrücke dieser Neuveröffentlichung.