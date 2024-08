WISO Steuer 2024: Steuererklärung noch bis zum 2. September abgeben

Ihr habt eure Steuererklärung für das Jahr 2023 noch nicht gemacht, seid aber dazu verpflichtet? Dann wird es langsam Zeit, denn die Frist zur Abgabe endet in diesem Jahr am 2. September. Wenn ihr noch ein hilfreiches Programm sucht, mit dem sich die Steuererklärung einfach erstellen lässt, lohnt wie in jedem Jahr ein Blick auf WISO Steuer für Mac von Buhl.

Aktuell könnt ihr euch WISO Steuer 2024 sogar noch günstiger sichern: Die Software gibt es aktuell bei Amazon für 24,99 Euro, der reguläre Preis liegt bei 44,99 Euro. Der reduzierte Preis gilt für die Download-Version, bei der euch der Aktivierungscode im Anschluss an den Code per E-Mail zugesendet wird.

Erfreulicherweise hat mittlerweile auch das Durcheinander der verschiedenen Versionen für Windows, Mac und das iPad aufgehört: Es gibt nur noch eine App, die auf allen Systemen genutzt werden kann. Was den Komfort angeht, ist WISO Steuer 2024 auf jeden Fall ziemlich weit vorne dabei. Es gibt hunderte Steuer-Tipps und über 150 Videos, die beim Ausfüllen der Formulare helfen sollen.

WISO Steuer 2024: Inklusive EÜR, Umsatzsteuer-Voranmeldung und mehr

Mit WISO Steuer 2024 gibt es nicht nur eine sofortige Anzeige der Erstattung oder Nachzahlung, sondern auch einen Gehalts-, Abfindungs-, Erbschafts-, Kfz-Steuer-, Riester-Rechner und vieles mehr. Die Einkommenssteuererklärung für 2023 lässt sich mit der Software für alle Einkunftsarten erledigen, zudem gibt es eine integrierte EÜR-Erstellung, Umsatz- und Gewerbesteuer-Erklärung, Umsatzsteuer-Voranmeldung und weiteres.

Die Daten können in WISO Steuer 2024 bequem direkt vom Finanzamt abgerufen oder aus den Vorjahren übernommen werden. Nach erfolgter Steuererklärung kann diese auch über eine ELSTER-Schnittstelle an das zuständige Finanzamt digital übermittelt werden. Und wenn gar nichts mehr hilft, bietet Buhl rund um WISO Steuer 2024 auch einen kostenlosen Telefonsupport.

Ganz so viel Zeit solltet ihr euch mit der Steuererklärung allerdings nicht mehr lassen: Die Frist zur Abgabe für das Steuerjahr 2023 endet am 2. September 2024. Wer sich von einem Steuerberater, einer Steuerberaterin oder einem Lohnsteuerhilfeverein helfen lässt, kann die Abgabefrist für 2023 bis zum 2. Juni 2025 verlängern. Eine Steuererklärung kann sich durchaus lohnen, denn das Finanz­amt erstattet Steuerzah­lern laut dem Statistischen Bundes­amt im Durchschnitt 1.072 Euro.