Wochenend-Gewinnspiel: Wir haben einfach zu viel davon

Es ist nicht so, dass wir in Sachen Beleuchtung schlecht ausgestattet wären. Quasi wöchentlich erreichen uns neue Produkte: Mal kleinere, mal größere. In Mode gekommen sind die lang gestreckten Stehleuchten, die mit ihrem integrierten Leuchtstreifen eine Wand anstrahlen sollen.

Nach dem Start der neue Eufy Stehleuchte haben wir einen anderen Kandidaten in Rente geschickt: Die Govee Floor Lamp 2. Unter größtmöglichem körperlichem Einsatz ist es uns gelungen, die Stehleuchte wieder in ihre Einzelteile zu zerlegen und fasst korrekt wieder in den Karton zu packen. Allerdings wäre es definitiv zu schade, wenn dieser Karton einfach nur bei uns herumstehen würde.

Daher möchten wir euch die Möglichkeit geben, die Govee Floor Lamp 2 im Wert von über 100 Euro zu gewinnen. Die Govee Floor Lamp 2 bietet bei 4.000 Kelvin eine maximale Helligkeit von 1.725 Lumen. Das ist durchaus beachtlich hell, allerdings verzichtet Govee auch bei der neuen Stehleuchte auf dedizierte weiße LEDs. Es ist RGB-Technik verbaut und das weiße Licht wird aus Farben gemischt. Das sieht aber erstaunlich gut aus.

Insgesamt sind in der Stehleuchte 174 LEDs verbaut, von denen 144 auf den „Stab“ entfallen. 30 weitere LEDs sind im Standfuß zu finden, was für mich eine richtig tolle Neuerung darstellt. Auch dort kann das Licht in verschiedene Segmente unterteilt werden. Ihr könnt sogar nur die LEDs im Sockel einschalten, was beispielsweise für ein Nachtlicht eine richtig tolle Funktion ist. Und für die Basis-Steuerung per Siri ist sogar eine Matter-Integration mit an Board.

So könnt ihr die Govee Floor Lamp 2 gewinnen

Wir machen es euch heute mal wieder nicht sonderlich schwer, ihr müsst lediglich einen Blick in unsere Testberichte-Datenbank werfen. Die Frage der Woche lautet: Welches Produkt von Govee haben wir zuletzt getestet?

Govee COB Strip Light Pro

Govee Outdoor Wandleuchte

Govee Tischlampe 2

Die richtige Antwort schickt ihr im Betreff einer E-Mail einfach bis Sonntag an gewinnspiel@appgefahren.de und ihr landet automatisch im Lostopf. Die Gewinnerin oder den Gewinner werden wir wie immer am Montag vermelden.

