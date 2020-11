Amazon startet Black Friday Woche mit starken Rabatten auf eigene Geräte

Die Rabatt-Schlacht rund um den Black Friday startet dieses Jahr schon eine Woche früher. Amazon läutet heute die Black Friday Wochen mit zahlreichen Angeboten ein. Unter anderem hat man quasi das gesamte eigenen Hardware-Portfolio reduziert – mit dabei auch die neuen Echo-Lautsprecher.

Den Echo Dot, den Echo Dot mit Uhr und auch den großen Echo gibt es heute mit Rabatten von bis zu 50 Prozent. So zahlt ihr für den kleinen Smart Speaker nur 29,24 Euro statt 58,48 Euro. Es wird aber noch besser: Bei beiden kleinen Varianten des Echo habt ihr die Möglichkeit, auf der Produktseite aus diversen Bundles auszuwählen. Und dort wird der Preis dann noch einmal attraktiver.

Als Neukunde von Amazon Music Unlimited bekommt ihr den sonst 7,99 Euro Musik-Streaming-Dienst beim Kauf eines Echo beispielsweise für sechs Monate gratis. Oder ihr legt euch einfach zwei Philips Hue White Lampen für 10 Euro mit in den Warenkorb. Alleine letztere würden normalerweise schon 30 Euro kosten.

Ein weiteres Highlight aus der Alexa-Ecke ist meiner Meinung nach der wirklich gute Echo Show 8, den ihr heute für nur 63,35 statt 126,71 Euro bekommt. Auch hier gibt es für 10 Euro zwei Hue-Lampen dazu.

Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter... Wir stellen vor: der neue Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige, kompakte Design sorgt für satten Klang, dank klarem Sound und ausgewogener Basswiedergabe.

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und vielen mehr. Hören Sie Musik, Hörbücher und Podcasts überall in Ihrem Zuhause, dank...

Ebenfalls mit 50 Prozent Rabatt gibt es einen anderen Bestseller, der in dieser Generation noch gar nicht so lange auf dem Markt ist. Der neue Fire TV Stick 4K mit verbesserter Hardware ist jetzt zum halben Preis erhältlich und kostet nur 29,24 Euro. Mit dem kleinen HDMI-Stick könnt ihr euren Fernseher im Handumdrehen um zahlreiche smarte Funktionen und Apps erweitern. Spannend ist das natürlich für die Fernseher, bei denen Apps wie Netflix und Co nicht ganz so toll integriert sind.

Fire TV Stick 4K Ultra HD mit... Der stärkste Streaming-Media-Stick mit einem neuen Wi-Fi-Antennen-Design, das für 4K-Ultra-HD-Streaming optimiert wurde.

Starten und steuern Sie all Ihre Lieblingsfilme und Fernsehserien mit Alexa-Sprachfernbedienung. Kontrollieren Sie kompatible Fernseher, Soundbars oder Receiver mit Tasten für An/Aus, Lautstärke und...

