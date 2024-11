Amazon verkauft neuen Kindle Paperwhite erstmals günstiger

Bereits zum Start der Black Friday Woche bei Amazon haben wir euch in Listenform alle reduzierten Amazon-Geräte geliefert. Eines steht fest: Es ist einfach viel zu viel. Es gibt sie dann aber doch: Die gut versteckten Perlen. Dazu zählt beispielsweise der neue Kindle Paperwhite, der erst im Oktober erschienen ist. Etwas mehr als einen Monat nach dem Release bekommt ihr den neuen eBook-Reader bereits günstiger.

Konkret geht es um drei verschiedene Modelle, die Apple im Rahmen der Black Friday Woche günstiger anbietet. Nicht dazu zählt der neue Kindle Colorsoft, er wird weiterhin zum regulären Preis von 289,99 Euro verkauft und die Lieferung erfolgt wohl erst im kommenden Jahr. Hier geht es zu unserem Testbericht.

Diese Kindle Paperwhite Modelle verkauft Amazon derzeit günstiger

Beim Kindle Paperwhite und der 5 Euro teureren Kids-Edition erhaltet ihr die exakt identische Hardware. In diesem Fall waren 5 Euro aber noch nie so gut investiert, denn der Kindle Paperwhite Kids bietet gleich einige Vorteile, die ich persönlich auf jeden Fall mitnehmen würde.

Zunächst einmal bekommt ihr sechs Monate Zugriff auf Amazon Kids+ und eine Schutzhülle, wenn auch im bunten Kinder-Design. Hier stehen Cyber-Skyline und Tiefsee zur Auswahl. Viel wichtiger ist allerdings: Die Kids-Edition zeigt auf dem Sperrbildschirm keine Werbung an. Das kostet beim normalen Kindle Paperwhite einen kleinen Aufpreis von derzeit 8 Euro.

Das beste Feature des Kindle Paperwhite Kids ist die zwei jährige Sorglos-Garantie. Wird der eBook-Reader durch ein Kind beschädigt, etwa durch einen Sturz, dann erhaltet ihr einen kostenlosen Ersatz.

Angebot Der neue Amazon Kindle Paperwhite Kids (16 GB) – Größeres, blendfreies... Der ultimative eReader für Kinder – Mit 6 Monaten Amazon Kids+ und kindgerechter Hülle – im Wert von bis zu 259.92 €. Plus 2 Jahre...

Unser schnellster und dünnster Kindle – Das neue 7-Zoll-Paperwhite-Display verfügt über höheren Kontrast und Umblättern geht jetzt 25 %...

Das sind die Extras der Kindle Paperwhite Signature Edition

Auf die Kids-Features müsst ihr beim 25 Euro teureren Kindle Paperwhite Signature Edition verzichten. Aber was genau bietet er an Extras? Der Kindle Paperwhite Signature Edition kommt nicht nur ohne Werbung, sondern bietet euch auch den doppelten Speicherplatz. Zudem könnt ihr die Signature Edition auch kabellos per Qi aufladen und profitiert jeden Tag vom Umgebungslichtsensor, der die Helligkeit des Displays automatisch einstellen kann. Hier müsst ihr nun selbst entscheiden, welche Features für euch wichtiger sind.

Insgesamt punkten alle drei Geräte im Vergleich zu den Vorgängern mit einem etwas größeren Display, das nun 7 Zoll groß ist. Außerdem hat Amazon die Performance verbessert, der Seitenwechsel erfolgt jetzt etwa 25 Prozent schneller.

Angebot Der neue Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) – Unser schnellster... Unser schnellster Kindle – Das neue 7-Zoll-Paperwhite-Display verfügt über höheren Kontrast und Umblättern geht jetzt 25 % schneller.

Ein noch besseres Leseerlebnis – Die Signature Edition verfügt über ein Frontlicht mit automatischer Anpassung, kabelloses Aufladen und 32 GB...