Highlights der Woche: Der Black Friday ist nicht das, was er mal war

Der Black Friday wird dieses Jahr richtig ausgeschöpft, denn man feiert nicht mehr nur einen einzigen Tag, sondern spricht inzwischen von der Black Friday Woche, die schon vor dem offiziellen Black Friday am 29. November begonnen hat. Während man früher an einem einzigen Tag im Jahr die besten Schnäppchen ergattern konnte, kann man sich bei der Schnäppchenjagd jetzt mehr Zeit lassen, da die Preise oft über mehrere Wochen hinweg gültig sind.

Obwohl am Black Friday häufig die besten Preise des ganzen Jahres erzielt werden, lohnt sich ein Preisvergleich. Vor allem bei sonst preisstabilen Produkten kann sich eine Anschaffung am Schwarzen Freitag richtig lohnen. Außerdem hat man die Möglichkeit, Weihnachtsgeschenke jetzt schon günstig und bequem einzukaufen. So spart man sich den Stress kurz vor den Feiertagen, muss das Haus nicht verlassen und der Blick aufs Bankkonto ist weniger schmerzhaft.

Auch wir machen bei dem ganzen Spaß mit und haben euch bereits zahlreiche Empfehlungen und Listen zusammengestellt. Da die Rabattschlacht auf mehrere Wochen ausgeweitet wurde, werden wir euch in den kommenden Tagen weitere lohnenswerte Technik- und Smart-Home-Deals präsentieren. Schaut also gerne öfter vorbei!

Commerzbank unterstützt Apple Pay mit der Girocard

Hierzulande ist die Girocard immer noch weit verbreitet und ab sofort könnt ihr auch die Girocard der Commerzbank im Wallet für Apple Pay hinterlegen. Die Commerzbank ist erst die zweite Bank, die die Girocard als Zahlungsmittel in Apple Pay nutzt. Die Sparkasse ist schon seit 2020 dabei.

