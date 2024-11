Amazon stellt Echo Show 15 und 21 vor: Noch größer und besser

Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich auch hier in den Kommentaren Fragen zur Verfügbarkeit des Echo Show 15 wahrgenommen. Er war zuletzt bei Amazon tatsächlich schlecht lieferbar. Den Grund erfahren wir heute: Amazon hat einen neuen Echo Show 15 vorgestellt. Und da das nicht genug ist, gibt es gleich dazu noch einen besonders großen Echo Show 21.

Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur ein größeres Design, sondern auch ein verbesserter Klang – den übrigens beide Modelle bekommen. „Sie verfügen über einen lebendigen Klang, der sich dem Raum anpasst, sowie die doppelte Bassleistung“, heißt es von Amazon.

Aber nicht nur der Klang wurde verbessert, sondern auch die Bildqualität für Videoanrufe. Die Kamera besitzt eine automatische Bildanpassung, hat ein mehr als doppelt so großes Sichtfeld und einen 65 Prozent größeren Zoom als die Kamera des Echo Show 15 der ersten Generation. Außerdem werden Hintergrundgeräusche unterdrückt, so dass auch die Klangqualität noch besser ist.

Nicht außer Acht gelassen wird das Thema Smart Home. Echo Show 15 und Echo Show 21 sollen auch als Smart Home Zentrale fungieren. Mit dem integrierten Smart Home Hub können Geräte per WLAN, Thread und Zigbee direkt verbunden werden. Gleichzeitig arbeitet der Echo Show natürlich als Matter-Controller. „Sie können auch eine Reihe von Geräten lokal steuern, wie zum Beispiel Lampen, Schalter und Steckdosen, um die Reaktionszeit der Geräte noch weiter zu verkürzen“, heißt es von Amazon. Außerdem unterstützen die beiden Shows als erste Echo-Geräte auch Wi-Fi 6E.

Weitere Features der neuen Echo Show 15 und 21 im Überblick

integrierter Fire TV mit Apps wie Netflix, Disney+, WOW, YouTube oder Live TV von Anbietern wie ARD, ZDF, Joyn, waipu.tv oder Zattoo

Fire TV-Widget mit personalisierten Videoempfehlungen und direktem Zugriff auf Streaming-Apps

überarbeitetes Musik und Audio-Widget mit Lieblingsmusik, Podcasts und Radioinhalte

Bilderrahmen-Funktion mit unbegrenztem Speicherplatz bei Amazon Photos

Echo Show 15 ist ab sofort für 329,99 Euro und Echo Show 21 für 439,99 Euro erhältlich. Zum Lieferumfang beider Modelle zählen die Alexa-Sprachfernbedienung und Zubehör für die Wandmontage. Zudem ist optionales Zubehör erhältlich, wie etwa der im Titelbild gezeigt Ständer. Wir werden versuchen, euch schnellstmöglich eigene Eindrücke von einem der beiden neuen Modelle zu liefern.