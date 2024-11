Defekte Butterfly-Tastaturen: Apple beendet Reparaturprogramm für MacBooks

Erinnert sich noch jemand an die Butterfly-Tastaturen in Apples MacBooks? Es sind sicherlich noch zahlreiche Modelle im Umlauf, deren Tastaturen sehr anfällig für Defekte sind. Dieser Design-Faux-Pas hat Apple viel Kritik eingebracht, so dass man im Juni 2018 ein kostenloses Reparaturprogramm für die fehlerhaften Tastaturen ins Leben gerufen hat.

Im März 2015 hat Apple vom klassischen Scherenmechanismus auf Butterfly-Tastaturen (Schmetterlings-Mechanismus) umgeschwenkt. Erstmals kam die neuartige Tastatur im 12 Zoll-MacBook Air zum Einsatz. Es stellte sich schnell heraus, das einzelne Buchstaben anfällig für unerwartete oder doppelte Eingaben sind.

Im Oktober 2016 hat Apple dann auch die MacBook Pro-Modelle mit der anfälligen Butterfly-Tastatur ausgestattet – und der Shitstorm nahm seinen Lauf. 2018 kam es zu einer Sammelklage, so dass sich Apple im März 2019 offiziell entschuldigte und ab November 2019 nur noch MacBooks mit klassischer Scherenmechanismus-Tastatur auf den Markt brachte. Die neueren Modelle sind alle mit einer zuverlässigeren Tastatur ausgestattet, die Butterfly-Ära war damit glücklicherweise beendet.

Im Juni 2018 hat Apple das „Serviceprogramm für Tastaturen des MacBook, MacBook Air und MacBook Pro“ aufgelegt und tauschte betroffene Tastaturen kostenlos aus, wenn Probleme auftreten wie unerwartetes Wiederholen von Zeichen, keine Anzeige von Zeichen oder das Klemmen und uneinheitliche Anschlagen von einer oder mehrerer Tasten.

Apple und autorisierte Apple Service Provider haben betroffene MacBook Tastaturen bis zu vier Jahre nach dem Erstverkauf des betroffenen Geräts kostenlos repariert. Dieses Zeitfenster ist nun seit der letzten Woche abgelaufen, da alle in Frage kommenden Modelle mit Ausnahme der beiden 2019er Versionen des 13 Zoll-MacBook Pro vor mehr als vier Jahren eingestellt wurden.

Damit endet das Serviceprogramm für die Butterfly-Tastaturen nach fast sechseinhalb Jahren. Durch die Beendigung ist nun nicht mehr gewährleistet, dass Personen mit betroffenen Tastaturen eine kostenlose Reparatur von Apple oder einem entsprechenden autorisierten Service Provider erhalten.