Dynavox DBT600: Neues Digitalradio mit DAB+ und Bluetooth in klassischer Holzoptik

Wer in den eigenen vier Wänden Radio und Musik vom Smartphone hören möchte, kann zu smarten Lösungen wie Apples HomePod (mini) greifen. Klassischer geht es hingegen mit dem neuen Dynavox DBT600 zu, einem flexibel einsetzbaren Radiogerät samt Bluetooth-Konnektivität, einem Analoganschluss sowie einem Mediaplayer für Audioformate von Micro-SD-Karten und USB-Sticks. Dank eines integrierten Akkus ist das DBT600 auch an Orten ohne Stromquelle einsetzbar.

Der Akku des Dynavox DBT600 ermöglicht dem Radio eine bemerkenswerte Spielzeit von bis zu sechs Stunden. Mithilfe des mitgelieferten USB-C-Netzteils besteht die Möglichkeit, den integrierten Akku aufzuladen oder das DBT600 dauerhaft mit Strom zu versorgen. Die kompakten Abmessungen von 21,0 x 12,5 x 10,5 cm und das geringe Gewicht erlauben einen vielseitigen Einsatz: Das Dynavox im stabilen MDF-Gehäuse liefert klaren Sound als stationäres Gerät im eigenen Wohnraum oder bietet auch unterwegs musikalische Unterhaltung. Dafür sorgt auch der hochwertige 64-mm-Breitbandlautsprecher im Bassreflexgehäuse.

Umfangreiche Ausstattung und Konnektivität

Das DBT600 von Dynavox bietet darüber hinaus eine umfangreiche Ausstattung mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Radiogerät verfügt über zwei eingebaute Tuner – DAB+ und UKW – mit Empfangseigenschaften dank integrierter Richtantenne und 40 gemeinsamen Speicherplätzen. Mit dem Lieblingssender und dem DBT600 gelingt zudem der perfekte Start in den Tag, da sich zwei Weckzeiten programmieren lassen.

Dank Bluetooth 5.3 streamt das Dynavox DBT600 ohne Störungen und in bester Klangqualität Musik oder Podcasts von iPhone, iPad und Co., zusätzliche Musikquellen können am 3,5-mm-Klinkeneingang angeschlossen werden. Ein integrierter Mediaplayer spielt zahlreiche Audioformate von Datenträgern ab, die via USB-Schnittstelle oder Micro-SD-Kartenslot auf der Rückseite des Radios Anschluss finden. Das Ausstattungspaket wird abgerundet durch ein 71-mm-TFT-Farbdisplay auf der Front, das Informationen im Klartext anzeigt.

Das neue Dynavox DBT600 ist ab sofort inklusive eines USB-Netzteils, eines USB-C-auf-USB-A-Ladekabels sowie eines 3,5 mm-Klinkenkabels zum Preis von 76,70 Euro bei Amazon inklusive Prime-Versandoption erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 84,90 Euro. Weitere Infos zur Neuerscheinung gibt es auch auf der Produktseite des Herstellers.

