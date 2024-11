Apple News: Erstmals Verkauf eigener Anzeigenplätze gestartet

Mit der bisher nur in wenigen Ländern verfügbaren Anwendung „Apple News“ können Nutzerinnen und Nutzer diverse Nachrichten über eine hauseigene Apple-App konsumieren. Nun hat das Unternehmen damit begonnen, Anzeigenplätze innerhalb der App zu verkaufen. Der Weg über Drittanbieter kann künftig entfallen. Mit neuen Werbeformaten will Apple zudem seinen eigenen Umsatz erhöhen und Werbekunden größere Erfolge garantieren.

Wie Axios berichtet, sieht Apple für Apple News neue Anzeigenformate wie Banner-Ads, Videos-Ads und Karussel-Ads vor. Ein weiteres Bannerformat, das am oberen Rand der Apple-News-Startseite platziert werden soll, befindet sicher derzeit in der Entwicklung. Auch das Sponsoring von Events und thematischen Feeds soll für Werbekunden künftig möglich sein.

Verleger, die Anzeigenplätze über Apple kaufen, sollen 70 Prozent der Einnahmen erhalten. Das dürfte Annahmen zufolge mehr sein, als das, was die Verleger bekommen, wenn sie zum Beispiel Anzeigenplätze über Drittanbieter wie Taboola kaufen. Wie Axios vermutet, stellt Apples Vorstoß ins Werbegeschäft ein weiteres Wachstumsbestreben in diesem Sektor dar. Zuletzt hatte man schon Personal in diesem Bereich aufgebaut.

Laut Axios will Apple die erst kürzlich geschlossene Partnerschaft mit Taboola allerdings weiterhin beibehalten, um Anzeigenplätze, die Apple selbst nicht verkaufen kann, über Taboola oder andere Partner zu vertreiben.

Da Hardwareverkäufe bei Apple derzeit stagnieren, hatten man sich schon vor geraumer Zeit vorgenommen den Bereich Digital Services auszubauen, in dem Apple weiterhin ein starkes Wachstum verzeichnen kann. 10 Prozent der Services-Einnahmen Apples sollen dabei aus Werbung stammen.

Anzeigen vorerst nur in der eigenständigen Apple-News-App

Apple News ist bisher nur in den USA, Australien, Kanada und Großbritannien als eigenständige App verfügbar. So werden auch die neuen Anzeigen nur Kunden ausgespielt, die in einem dieser Länder angesiedelt sind. Dennoch sollte Apple mit der Direktvermarktung und den neuen Anzeigenformaten weitere Anreize für Verlage geschaffen haben, auf Apples News-Plattform Werbung zu schalten.