MusicPod 2: Musikplayer für macOS bekommt neue Funktionen

MusicPod ist ein Indie-Musikplayer aus deutscher Entwicklung, mit dem ihr Podcasts, lokale Musik und Radiostationen in einer einzigen Anwendung hören und verwalten könnt. Die kostenlose App hat nun ein Update auf Version 2, genauer gesagt auf Version 2.4, erhalten, das diverse Verbesserungen und grundlegende Änderungen mit sich bringt.

Mit MusicPod könnt ihr Musik im MP3-Format aus einem lokalen Verzeichnis auswählen, abspielen und verwalten. Darüber hinaus lassen sich Podcasts und Radiosender, die ihr über das in der App integrierte Verzeichnis finden könnt, direkt über MusicPod hören.

In Version 2 wurde insbesondere der Bereich Radiostationen überarbeitet. Unter anderem wurde eine UUID-Kennung eingeführt, die zur eindeutigen Identifikation der Sender dient. Aufgrund dieser Änderung müssen bisherige Nutzer ihre Favoriten nach dem Update allerdings neu anlegen.

Auch die Suchfunktion für Podcasts und Radiostationen wurde verbessert, was nun eine übersichtlichere Darstellung der Suchergebnisse ermöglicht. Zudem wurde eine Integration von Last.fm hinzugefügt, die ab sofort genutzt werden kann.

Zusätzlich kann man sich über eine erhöhte Importgeschwindigkeit für lokale Dateien freuen. Auch die Fehleranzeige beim Abspielen von Online-Inhalten wurde verbessert. Darüber hinaus könnt ihr ab sofort das Verzeichnis für Downloads selbst festlegen und bei Radiostationen zwischen Livestreams und ähnlichen Sendern wechseln.

Open-Source-Anwendung für lokale Musik

MusicPod ist eine vielversprechende Anwendung zur Verwaltung lokaler Musik, die durch kontinuierliche Weiterentwicklung sicherlich noch an Attraktivität gewinnen wird. Laut den Entwicklern ist unter anderem eine iOS-Version von MusicPod in Planung, ebenso wie die Unterstützung für WebDAV, UPnP und DLNA. Positiv hervorzuheben ist, dass die Benutzeroberfläche vollständig in deutscher Sprache lokalisiert ist und die Anwendung kostenlos genutzt werden kann.

Wer MusicPod ausprobieren möchte, kann die Anwendung hier herunterladen. Nach dem Download müsst ihr allerdings ggf. in den Mac-Einstellungen eine Erlaubnis zum Öffnen der App erteilen, da apple die Meldung schickt, das System könne die Sicherheit der App nicht vollständig überprüfen.