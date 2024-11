Kundenberatung per KI: Amazon setzt jetzt auf Shopping-Assistent Rufus

Das Angebot des großen Online-Händlers Amazon ist groß – oftmals auch zu groß, wenn man nach einem bestimmten Objekt der Begierde Ausschau hält, aber von der Summe an Ergebnissen schlichtweg überwältigt wird. Ab sofort soll bei Kaufentscheidungen in der mobilen Amazon-App (App Store-Link) der neue Shopping-Assistent Rufus zum Einsatz kommen, der bereits seit etwas mehr als einem Monat in den USA und Großbritannien gestartet ist und jetzt auch in Deutschland und Österreich verfügbar ist.

„Mit deinem neuen KI-Shopping-Assistenten erhältst du Antworten auf alle Fragen rund um deinen Einkauf – alles in der Amazon-App“, berichtet Amazon auf einer Sonderseite, die sich dem neuen Shopping-Assistenten widmet. „Rufus findet, was zu dir passt.“

Amazon hat den KI-Assistenten mit einem dreifarbigen Symbol am rechten Rand in die Tableiste am unteren Bildschirmrand der App integriert, so dass sich direkt beim Stöbern auf Rufus zugreifen lässt. Man stellt Rufus dann einfach eine Frage über den Einkauf und bekommt entsprechende Vorschläge präsentiert, die sich dann wiederum antippen lassen. So kann man Rufus beispielsweise fragen, „Was braucht man als Gamer?“ oder „Spielzeug für Hunde“, und die KI liefert Antworten aus dem Amazon-Sortiment.

Shopping-Assistent kann deaktiviert werden

Doch was kann Rufus alles leisten? Zum einen soll der Shopping-Assistent natürlich die Produktsuche erleichtern, indem er Details zu Produktmerkmalen, Kompatibilitäten, Inhaltsstoffen und Kundenrezensionen liefert, um die Kaufentscheidung zu erleichtern. Darüber hinaus kann man sich von Rufus auch inspirieren lassen, wenn man beispielsweise Zubehör für ein neues Hobby oder ein Geschenk für eine bestimmte Altersgruppe sucht. Auch Vorschläge für mögliche Optionen, das Entdecken neuer Produkte oder Hilfe beim Eingrenzen von Suchergebnissen kann Rufus ausgeben, ebenso wie Hilfestellungen bei Bestellungen geben oder Möglichkeit, den Kundendienst zu kontaktieren, aufzeigen.

Auf der Sonderseite zum KI-Assistenten erklärt Amazon, dass sich Rufus bislang noch in einer Beta-Phase befindet und der Assistent über ein Update der mobilen App aufgespielt wird. Wer Rufus nicht nutzen möchte, kann den Shopping-Assistenten jederzeit deaktivieren und Amazon wie gewohnt über die Standard-Suche durchstöbern.