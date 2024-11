Apples Quartalszahlen: So gut hat sich das iPhone 16 bisher verkauft

Gestern Abend hatte Apples scheidender Finanzchef Luca Maestri seinen letzten Auftritt und durfte die Geschäftszahlen für das vierte fiskalische Quartal 2024 verkünden. Die Zahlen wurden mit Spannung erwartet, immerhin musste sich Apple zum ersten Mal zu den Verkaufszahlen der neuen iPhone 16 Generation äußern, die im September auf den Markt gekommen ist.

Das Unternehmen verzeichnete einen Quartalsumsatz von 94,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Im Laufe des Quartals konnten wir mit dem neuen iPhone 16, der Apple Watch Series 10, den AirPods 4 und bemerkenswerten Funktionen für die Erkennung von Hörvermögen und Schlafapnoe unsere bisher besten Produkte vorstellen“, freute sich Apple-Boss Tim Cook.

Aber wie gut hat sich das neue iPhone verkauft? Immerhin gab es kaum große Hardware-Änderungen, von der neuen Kamerasteuerung einmal abgesehen. Andererseits bieten das iPhone 16 und iPhone 16 Plus einen Einstieg in die Welt von Apple Intelligence. Das schien tatsächlich ein Zugpferd gewesen zu sein: Apple konnte den Umsatz bei den iPhone-Verkäufen von 43,8 Milliarden US-Dollar auf 46,2 Milliarden US-Dollar steigern. Tim Cook bestätigte zudem, dass sich das iPhone 16 besser verkauft hat als sein Vorgänger.

Gerne könnt ihr die Kommentare nutzen und schreiben, ob ihr schon auf das neue iPhone 16 umgestiegen seid. Habt ihr euch euer neues Handy ohne Vertrag zum Start direkt bei Apple gekauft? Oder seid ihr den Weg über euren Provider gegangen? Ich selbst bin vom iPhone 15 Pro auf das iPhone 16 Pro umgestiegen und muss mittlerweile sagen, dass ich mir das im Prinzip auch hätte sparen können.

So gut verkaufen sich die anderen Apple-Gadgets

Bei den Macs dürfte es erst im neuen Quartal so richtig spannend werden, immerhin hat Apple in dieser Woche die neue M4-Generation vorgestellt. Der Umsatz blieb im abgeschlossenen Quartal stabil, hier gab es kaum Veränderungen. Die iPads haben sich dagegen besser verkauft, es ging um 8 Prozent von 6,4 auf 7 Milliarden US-Dollar nach oben.

Zurück gingen dagegen die Umsätze bei den Wearables, zu denen auch die Apple Watch zählt. Drei Prozent im Quartal und auch über das ganze Jahr hinweg: Von 39,9 Milliarden in 2023 auf 37 Milliarden in 2024. Spannend: Die Hälfte der Personen, die im abgelaufenen Quartal eine Apple Watch gekauft haben, haben das Produkt erstmals gekauft.

Mit seinen digitalen Services hat Apple im vergangenen Quartal einen neuen Rekordumsatz erzielt, hier konnte man 25 Milliarden US-Dollar erreichen – im Vorjahr waren es noch 22,3 Milliarden US-Dollar.

Weitere Details zu den Apple-Finanzen

„Unsere rekordverdächtige Geschäftsentwicklung im September-Quartal führte zu einem operativen Cashflow von fast 27 Milliarden US-Dollar, der es uns ermöglichte, mehr als 29 Milliarden US-Dollar an unsere Aktionäre auszuschütten“, sagt Luca Maestri, CFO von Apple. „Wir freuen uns sehr, dass unsere aktive installierte Gerätebasis über alle Produkte und alle geografischen Segmente hinweg ein neues Allzeithoch erreicht hat, dank unserer hohen Kundenzufriedenheit und -treue.“

Der Vorstand von Apple hat eine Bardividende in Höhe von 0,25 US-Dollar pro Stammaktie des Unternehmens beschlossen. Die Dividende ist am 14. November 2024 an die zum Geschäftsschluss am 11. November 2024 eingetragenen Aktionäre zahlbar.