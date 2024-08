Kevan Parekh wird 2025 neuer Finanzvorstand von Apple

In einer Pressemitteilung hat Apple gestern Abend bekannt gegeben, dass es zum 1. Januar einen Wechsel in der Finanzabteilung des Unternehmens geben wird. Der bisherige Chief Financial Officer, Luca Maestri, wird fortan weiterhin das Corporate-Services-Team leiten und damit für die Abteilungen Informationssysteme und Technologie, Informationssicherheit und Immobilien und Entwicklung zuständig sein. Sein CFO-Nachfolger wird sein Kollege Kevan Parekh.

Parekh hat derzeit die Position des Vizepräsidenten für Finanzplanung und -analyse inne. Nach seiner Beförderung zum CFO wird er dann ebenfalls Mitglied des Führungsteams von Apple sein. Kevan Parekh ist studierter Elektroingenieur und Master of Business Administration und kam vor 11 Jahren zu Apple. Dort hat er bereits mehrere Abteilungen durchlaufen, im Laufe der Jahre auch in leitender Funktion.

Tim Cook sagt über Parekh:

„Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Kevan ein unverzichtbares Mitglied von Apples Führungsteam im Finanzbereich und er kennt das Unternehmen in- und auswendig. Sein scharfer Verstand, sein kluges Urteilsvermögen und seine finanzielle Brillanz machen ihn zur perfekten Wahl für den nächsten CFO von Apple.“

Der aktuelle CFO, Luca Maestri, habe laut Apple während seiner Amtszeit wichtige Investitionen ermöglicht und eine „solide Finanzdisziplin geübt“, durch die das Unternehmen seinen Umsatz mehr als verdoppeln konnte.

Über Luca Maestri sagt Tim Cook:

„Luca war ein außergewöhnlicher Partner bei der langfristigen Führung von Apple. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, die finanzielle Leistung des Unternehmens zu verbessern und voranzutreiben, sich mit den Aktionären auseinanderzusetzen und finanzielle Disziplin in allen Bereichen von Apple einzuführen. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir auch in Zukunft von seiner Führungsstärke und seinem Verständnis für das Unternehmen profitieren werden.“

Maestri erklärt: „Ich freue mich auf die nächste Etappe meiner Zeit bei Apple, und ich habe großes Vertrauen in Kevan, der sich darauf vorbereitet, die Zügel als CFO zu übernehmen. Er ist wirklich außergewöhnlich, hat eine tiefe Liebe für Apple und seine Mission und er verkörpert die Führung, das Urteilsvermögen und die Werte, die für diese Rolle so wichtig sind.“