Dreo BaristaMaker ausprobiert: Milchaufschäumer macht perfekten Mikroschaum für Latte Art

Heute bewege ich mich mal abseits von smarter Technik, die für Apple-Geräte gemacht ist. Da ich mich seit ein paar Jahren intensiv mit Kaffee und Espresso auseinandersetze, hat der Dreo BaristaMaker meine Aufmerksamkeit geweckt und da ich die Technik spannend finde, möchte ich euch den Milchaufschäumer genauer vorstellen.

Der Dreo BaristaMaker hat sich via Kickstarter finanziert und rund 650.000 US-Dollar eingesammelt. In den USA ist der Milchaufschäumer schon erhältlich, hierzulande ist er zwar schon bei Amazon gelistet, aber noch nicht bestellbar.

Dreo BaristaMaker macht perfekten Milchschaum

Ich habe Zuhause eine Siebträgermaschine im Einsatz, um genau zu sein die Bezzera Magica. Mit der Maschine kann ich nach Einarbeitung wirklich köstlichen Espresso zubereiten und mit der Dampflanze kann man auch Milch aufschäumen. Möchte man einen Cappuccino mit Muster gießen, auch Latte Art genannt, benötigt man sogenannten Mikroschaum, den man mit der richtigen Technik herstellen kann. Die Milch wird erhitzt, gedreht und geschäumt, sodass man eine sämige Kontinenz hat, die weißer Farbe ähnelt.

Doch nicht jede Espresso-Maschine verfügt über die Möglichkeit Milch aufzuschäumen. Und genau hier setzt der Dreo BaristaMaker an, der sich eben auf das Aufschäumen von Milch konzentriert. Das Gerät ist optisch einfach, aber schön gestaltet und kann bis zu 250 Milliliter Milch aufschäumen – und zwar in verschiedenen Intensitäten.

Mikroschaum für Latte Art

Über Knöpfe und ein Display stehen diverse Optionen bereit. Ich starte mit der wohl beliebtesten Möglichkeit, nämlich das Herstellen von Mikroschaum für Latte Art. Ihr müsst mindestens 150 Millimeter Milch in den Behälter füllen und könnt maximal 250 Milliliter aufschäumen. Hier müsst ihr anhand eurer Tassengröße bestimmen, wie viel Milch ihr benötigt. Sind die Tassen nicht zu groß, kann man in einem Durchgang auch Milch für zwei Tassen schäumen.

In der Einstellung „Cappuccino“ müsst ihr einen speziellen Einsatz in den Behälter einbringen, der dafür sorgt, dass man warmen Mikroschaum bekommt – und eben keinen „Bauschaum“, der in einem Cappuccino nichts zu suchen hat. Der Einsatz sieht aus wie ein Propeller, wobei sich die drei Rotoren nicht drehen, sondern den Fluss der Milch entsprechend beeinflussen. Es ist zu empfehlen, dass ihr kalte Milch verwendet, denn dann ist das Ergebnis am besten. Nach 3 Minuten und 40 Sekunden ist der Dreo BaristaMaker fertig und ihr habt wirklich sehr guten Mikroschaum für Latte Art.

Da ich mich jetzt schon ein paar Jahre mit dem Thema beschäftige, habe ich ein paar Skills in Latte Art und kann auch ein Herz oder eine Tulpe gießen – mal besser, mal schlechter. Obwohl der Behälter einen Griff und einen Ausguss hat, gieße ich mir die Milch in ein Milchkännchen um, denn damit kann man Latte Art besser gießen. Das liegt sicherlich auch daran, dass man sein eigenes Milchkännchen schon länger nutzt und damit gut zurecht kommt.

Ihr könnt übrigens die Temperatur zwischen 55 und 75 Grad einstellen, allerdings nur in 5er-Schritten. Damit Milch gut schmeckt und leicht süßlich wird, sollte man 70 Grad nicht überschreiten.

Als weitere Programme stehen Latte und Flat-White zur Auswahl bereit, ebenso könnt ihr besonders viel Schaum produzieren, sowohl kalt als auch heiß. Unter anderem kann man so auch einen leckeren Kakao mit geschäumter Milch machen oder einen kalten Café Latte, der mir im Sommer wirklich besonders gut schmeckt.

Dreo BaristaMaker kann auch umrühren

Darüber hinaus kann der Dreo BaristaMaker auch Flüssigkeiten umrühren. Als Beispiel nennen die Macher Eiweißdrinks. Hier gibt man einfach Milch in den Behälter, schüttet das Pulver dazu und der BaristaMaker rührt alles für euch um. Die Konsistenz wird cremiger und es gibt keine Bröckchen mehr. Ein solch gut gerührter Eiweißshake schmeckt einfach besser. Natürlich könnt ihr auch andere Zutaten umrühren, zum Beispiel Matcha-Pulver.

Auch für Hafer-, Mandel-, Kokos- und Soya-Milch geeignet

Generell muss man sagen: Man muss etwas spielen, um die für sich perfekte Konsistenz zu erreichen. Hier muss man die Programme einfach mal ausprobieren und dann entscheiden, welche Konsistenz passt. Das gilt vor allem auch für Hafer-, Mandel-, Kokos- und Soya-Milch. Die könnt ihr genauso gut aufschäumen, wobei zu empfehlen ist, die entsprechenden Barista-Varianten zu wählen. Allerdings zeigt sich, dass das Cappuccino-Programm bei kalter Kuhmilch hervorragend funktioniert, bei Hafermilch jedoch gar nicht. Wählt man hier zum Beispiel das Programm für Latte, bekommt man auch hier einen Mikroschaum, mit dem man Herzen oder Tulpen gießen kann.

Wie gesagt: Hier muss man einfach ausprobieren, welches Programm zur eigenen Milch oder Milchalternative passt.

An wen richtet sich der Dreo BaristaMaker?

Der Milchaufschäumer macht seinen Job wirklich richtig gut. Echte Espresso- und Cappuccino-Enthusiasten haben wohl eine Siebträgermaschine mit Dampflanze im Einsatz, um so ohne weitere Hilfsmittel perfekten Milchschaum herzustellen. Wer nur eine reine Espressomaschine ohne Dampflanze hat, kann mit dem Dreo BaristaMaker im Handumdrehen Milchgetränke anbieten.

Darüber hinaus empfehle ich den Dreo BaristaMaker jedem, der einfach schönen Milchschaum machen möchte. Das Mundgefühl ist wirklich toll und auch ein heißer Kakao schmeckt so noch einmal viel besser. Auch mein kleiner Sohn freut sich immer wieder über lauwarme, geschäumte Milch.

Die Handhabung ist kinderleicht und binnen weniger Minuten ist die Milch fertig. Die beiden Einsätze sind magnetisch und eine kleine Halterung ist auch mit dabei. Letztendlich kann ich dem Dreo BaristaMaker eine Empfehlung aussprechen, wenn man guten Milchschaum und wunderbaren Mikroschaum möchte. Mit einem Preis von 99 US-Dollar ist der BaristaMaker zwar teurer als einfache Milchaufschäumer, dafür gibt es aber auch zahlreiche Extra-Funktionen und echten Mikroschaum.

Sobald der Milchaufschäumer hierzulande erhältlich ist, erfahrt ihr es bei uns. Das Listing bei Amazon ist schon da.

Dreo All-in-1 Milchaufschäumer, Automatischer Schaummacher für Latte Art-Niveau... Microfoam must be poured within 30s after frothing is finished to create latte art.

Ultimativer All-in-1 Milchaufschäumer: Bereiten Sie über 30 Getränke wie Flat White oder Cappuccino mit dem Dreo BaristaMaker Milchaufschäumer zu....