Dreame Mova AeroChef: Airfryer mit 30 Prozent Black Friday-Rabatt kaufen

Ein bestimmtes Produkt darf in keinem Haushalt der appgefahren-Redaktion fehlen: Ein Airfryer. Unser kleiner Fanclub hat in den letzten Monaten und Jahren bereits mehrere Geräte, auch bekannt als Heißluftfritteuse, vorgestellt. Die Geräte sind auch einfach zu praktisch: Seien es Pommes, Geflügel, Brötchen, Gemüse, Fisch oder Fleisch – die praktischen Elektrogeräte lassen sich ohne Vorwärmzeit wie beim Backofen ohne Zusatz von Fritierfett und Co. schnell und einfach verwenden und liefern bei entsprechenden Einstellungen sehr gute Ergebnisse. Auch Energie und Öl wird so gespart.

Wer nicht gleich ein großes Flaggschiff-Modell für die Großfamilie, wohlmöglich noch mit getrennten Körben, benötigt, sollte sich aktuell den Dreame Mova AeroChef FD10 Pro genauer ansehen, den ich mir bereits im September dieses Jahres genauer angesehen habe. Die aus schwarzem Kunststoff gefertigte Heißluftfritteuse ist derzeit bei Amazon im Rahmen eines frühen Black Friday-Deals im Angebot, nachdem das Modell im Juli dieses Jahres der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Aktuell zahlt ihr im Rahmen der Preisaktion statt des regulären Preises von 99 Euro lediglich 69 Euro, was einem satten Rabatt von 30 Prozent entspricht.

Doch was kann die Dreame Mova AeroChef FD10 Pro eigentlich alles? Mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern gehört die Dreame Mova AeroChef schon zu den etwas größeren Airfyern und nimmt ohne Probleme auch eine 750 g-Pommestüte auf, so dass die Familie schnell satt wird. Die 36,5 x 26,8 x 33,6 cm große Dreame Mova AeroChef FD10 Pro verfügt über eine Leistung von insgesamt 1.800 Watt und kann auf Temperaturen zwischen 50 und 230 Grad eingestellt werden.

Darüber hinaus gibt es auf dem großflächigen Touch-Bedienpanel auf der Oberseite des Geräts elf Voreinstellungen, beispielsweise für Fisch, Fleisch, Gemüse, Pommes, Meeresfrüchte und zum Auftauen. Auch eine als „DIY“ bezeichnete Einstellung ist vorhanden, mit der sich individuelle Einstellungen der Temperatur und Garzeit vornehmen lassen. Ein Timer zeigt die verbleibende Restzeit an, in der letzten Minute wird sogar sekundengenau heruntergezählt. Ist der Garvorgang beendet, meldet sich der Airfyer mit mehrmaligem Piepen.

Korb aus Metall kann in der Spülmaschine gewaschen werden

Besonders praktisch ist das Sichtfenster der Dreame Mova AeroChef FD10 Pro auf der Frontseite, das es längst auch nicht bei jedem Airfryer gibt. Auf diese Weise lässt sich der Inhalt auf die Schnelle begutachten, ohne gleich den Korb herausziehen zu müssen und damit den Garvorgang zu unterbrechen. Die Heißluftfritteuse verfügt sogar über ein zuschaltbares Licht, das sich nach einigen Sekunden wieder automatisch ausschaltet, um noch besser ins Innere sehen zu können.

Der Korb aus Metall weist eine Antihaftbeschichtung auf, die für eine besonders einfache Reinigung sorgt und Rostbildung verhindert. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Grillpfannen-Einsatz für den Korb, der den Inhalt etwas anhebt und daher eine bessere Luftzirkulation ermöglicht. Auch der Einsatz ist antihaftbeschichtet und kann in der Spülmaschine mitgewaschen werden. Zudem sorgt eine von Dreame als „Dual HeatSync-System“ bezeichnete Funktion für gleichmäßiges Garen: Damit wird die Hitze nicht nur von oben, sondern auch von unten abgegeben und erzeugt so eine 360 Grad-Luftzirkulation. Auch bis zu 20 Prozent Energie soll sich dank diesen Features einsparen lassen.

Solltet ihr also Interesse an dem Dreame Mova AeroChef Airfryer haben, solltet ihr bis spätestens zum 2. Dezember dieses Jahres zuschlagen – so lange gilt das Angebot mit 30 Prozent Rabatt auf die Heißluftfritteuse noch im Rahmen des Black Fridays bei Amazon. Wer über ein aktives Prime-Abo verfügt, erhält eine kostenlose und schnelle Lieferung noch in dieser Woche.

Angebot Dreame Mova AeroChef™ FD10 Pro Heißluftfritteuse, Schnelles Knuspriges Garen,... Dieses Früher Black Friday-Angebot gilt vom 12. November bis zum 2. Dezember.

Kulinarische Entdeckungsreise mit weniger Öl und mehr Genuss: Mit 1800 W ermöglicht der AeroChef schnelles knuspriges Garen bei bis zu 230 °C....