Neue Gerüchte: Kommt nun doch ein Fernseher von Apple?

Vor einigen Monaten wurde bekanntgegeben, dass Apple nicht mehr in Betracht zieht, ein eigenes Elektroauto mit Partnerunternehmen aus der Automobilbranche auf den Markt zu bringen. Auch der Plan, einen eigenen Fernseher mit Apple-Branding zu veröffentlichen, war schon länger kein Bestandteil von aktuellen Gerüchten mehr.

Nun meldet sich der bekannte Apple-Analyst und Bloomberg-Redakteur Mark Gurman mit seiner wöchentlichen Ausgabe seines „Power On“-Tech-Newsletters und berichtet, Apple „prüft“ erneut die Idee, ein Apple-Fernsehgerät auf den Markt zu bringen.

Laut Aussage von Gurman soll das Release eines solchen Fernsehers erst nach der Veröffentlichung von Apples Smart-Display-Produkten geschehen. Damit dürfte ein Apple-Fernsehgerät noch einige Jahre in der Zukunft liegen. Bislang wird erwartet, dass der Konzern aus Cupertino zu Beginn des kommenden Jahres ein Smart Display vorstellen wird, das in der Vergangenheit immer wieder als „Home Pad“ bezeichnet wurde.

Fernsehgerät möglicherweise auch von Smart Display-Erfolg abhängig

In der Ausgabe seines neuesten Newsletters berichtet Gurman, dass die Entwicklung eines Apple-Fernsehers auch vom Erfolg des im nächsten Jahr erscheinenden Smart Displays abhänge. „Sollte das erste Gerät jedoch scheitern, müsste Apple seine Ambitionen im Bereich Smart Home möglicherweise noch einmal überdenken.“

Es ist also durchaus denkbar, dass ein Fernseher mit Apple-Branding auch in Zukunft nie das Licht der Welt erblicken wird, je nachdem, wie zufrieden man mit den Absatzzahlen digitaler Smart Home-Displays sein wird. Darüber hinaus ist Apple im Home Entertainment-Bereich mit der eigenen Set Top Box, dem Apple TV, bereits in vielen Wohnzimmern vertreten. Auch das Apple Vision Pro-Headset, das für Filme und Serien genutzt werden kann, steht einem Release eines Apple-Fernsehers eher entgegen.