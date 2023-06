Anker Solix Solarbank: Weitere Details zum neuen Speicherblock

Im Jahr der Balkonkraftwerke gibt es mit Zendure Solarflow und Ecoflow Powerstream bereits zwei Speicher-Lösungen für die Stecker-PV-Systeme. Beide verfolgen ganz unterschiedliche Ansätze. Mit Anker mischt jetzt ein weiterer Kandidat mit – im Rahmen der Intersolar in München wurde die Anker Solix Solarbank vorgestellt.

Anker Solix Solarbank E1600 für 999 Euro vorbestellen

Vorbestellungen werden ab sofort über die Anker-Webseite zum Vorzugspreis von 999 Euro statt 1.199 Euro angeboten, die Auslieferung der 1,6 Kilowattstunden fassenden Akkus soll leider erst im August starten. Wir wollen euch heute, auch im Vergleich zu den beiden anderen Systemen, ein paar Informationen mit auf den Weg geben, um euch die Kaufentscheidung zu erleichtern.

Laut eigenen Aussagen funktioniert die Solix Solarbank mit 99 Prozent aller Balkonkraftwerke. Die Nachrüst-Lösung setzt auf die üblichen MC4-Stecker und wird einfach zwischen die Solar-Panels und den möglicherweise schon vorhandenen Mikro-Wechselrichter ins Balkonkraftwerk integriert. Im Lieferumfang sind die dafür erforderlichen zwei MC4-Kabel natürlich enthalten.

Offen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch, wie genau die Steuerung in der Anker-App funktionieren wird und welche Einstellungen möglich sind. Geplant ist, dass eine Ausgangsleistung eingestellt werden und überschüssige Energie gespeichert wird. Leider konnte uns Anker bisher noch keine Screenshots aus der App zur Verfügung stellen. Wir werden sie dann gegebenenfalls an dieser Stelle ergänzen.

Die wichtigsten technischen Daten der Anker Solix Solarbank E1600

1.600 Wh LiFePO4 Akku

Maße: 420 x 232 x 240 Millimeter

Gewicht: 20 Kilogramm

Eingang: maximal 800 Watt / 20 Ampere / 11 – 60 Volt

Ausgang: maximal 800 Watt / 20 Ampere

Temperaturbereich: 0 bis 55 Grad (Laden) / -20 bis 55 Grad (Entladen)

Der Vergleich mit Ecoflow und Zendure

Auch wenn die grundsätzliche Idee ähnlich ist, unterscheiden sich die Konzepte von Anker, Ecoflow und Zendure doch erheblich. Ecoflow hält sein PowerStream-System im Haus und nicht im Außenbereich, was im Winter ein Vorteils ein kann. Solarbank und Solarflow können ab 0 Grad nicht mehr aufgeladen werden.

Die Installation dürfte bei Anker am einfachsten sein, immerhin ist hier der PV-Hub schon im Speicherkasten integriert und es müssen nur wenige Kabel umgesteckt und neu verbunden werden. Zendure trennt die Akkus dagegen von der Steuereinheit.

Balkonkraftwerk mit weiteren Modulen bestücken

Ein übliches Balkonkraftwerk arbeitet mit zwei Solar-Modulen, die bei voller Sonneneinstrahlung durchaus über 700 Watt Leistung erzeugen können. Klar ist aber auch: Irgendwann stehen Herbst und Winter vor der Tür, nicht unbedingt die ertragreichsten Monate. Solltet ihr Platz für weitere Module haben, könnt ihr euer Balkonkraftwerk dank der Anker Solix Powerbank aber erweitern.

Und das ist ziemlich einfach: Die Solarbank verfügt über zwei Eingänge, an dem die ersten beiden Panels angeschlossen werden, allerdings nur über einen Ausgang. Am Mikrowechselrichter bleibt also ein Slot frei, den ihr mit eine dritten Solar-Modul bestücken könnt. Dabei gilt es nur ein Detail zu beachten: Die maximale Ausgangsleistung der Solarbank beträgt 800 Watt. Wobei das ohnehin nur theoretischer Natur sein dürfte, da die Solarbank ja grundsätzlich nur einen Teil der gewonnenen Energie abgibt, während der Rest für die Nacht gespeichert wird.

Theoretisch kann das Spielchen mit einer zweiten Solarbank wiederholt werden, so dass das Balkonkraftwerk und die Akkus über vier Module gespeist werden. Im Sommer wird man die Energie wohl kaum komplett nutzen, dafür den Ertrag an schlechten Tagen allerdings verdoppeln können. Wir werden die Anker Solix Solarbank E1600 für 999 Euro (zum Shop) auf jeden Fall ausprobieren und uns vermutlich im August oder September mit Eindrücken melden.