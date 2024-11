appgefahren Adventskalender: Kickoff mit Ecoflow

Es ist mal wieder so weit: Der appgefahren Adventskalender steht vor der Tür. Ich habe extra in unser Archiv geschaut und konnte feststellen, dass wir in der Weihnachtszeit schon seit 2010 Produkte verlosen. Über 300 Türchen haben wir in den vergangenen 13 Jahren also schon für euch geöffnet. Und in diesem Jahr werden es noch einmal 24 mehr.

Schon im Oktober haben die Planungen in diesem Jahr begonnen. Für euch habe ich zum Telefonhörer gegriffen, Kontakte bequatscht und etliche E-Mails geschrieben. Mittlerweile sind 23 Pakete bei uns im Büro eingetroffen, nur auf einen kurzfristig eingetüteten Wischroboter warten wir noch. Klar ist: Wir verlosen nur das, was wir auch tatsächlich selbst in den Händen halten und direkt an euch versenden können. Alles andere hat schon zu vielen Problemen geführt.

Das Wochenend-Gewinnspiel geht in die Adventspause

Seit einiger Zeit gibt es bei uns ja jeden Freitag ein Gewinnspiel. Am 6., 13. und 20. Dezember macht das Wochenend-Gewinnspiel auf jeden Fall eine Pause. Eventuell auch noch am 27. Dezember, das steht noch nicht ganz fest.

Heute und am Samstag könnt ihr aber noch einmal euer Glück versuchen. Quasi als Startschuss für das erste Adventskalender-Türchen am Sonntag starten wir heute noch einmal ein verkürztes Wochenend-Gewinnspiel, an dem ihr bis Samstag um 23:59 Uhr teilnehmen könnt.

Zu gewinnen gibt es eine kleine Powerstation von Ecoflow. Die River 3 kommt mit einer Kapazität von 230 Wattstunden, liefert bis zu 300 Watt Leistung und einen Boost von bis zu 600 Watt. Zum Entladen stehen insgesamt fünf Anschlüsse zur Verfügung. Eine klassische AC-Steckdose liefert 300 Watt, die Spitzenlast darf bis zu 600 Watt betragen. Darüber hinaus gibt es einen USB-C-Anschluss mit maximal 100 Watt Leistung und zwei klassische USB-A-Ports mit jeweils 12 Watt. Abgerundet wird das Angebot durch einen Kfz-Ausgang mit 12 Volt Anschluss und maximal 126 Watt.

Wenn ihr die Powerstation gewinnen wollt, müsst ihr lediglich die Antwort auf die folgende Frage per E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden: Wie heißt das Balkonkraftwerk-System von EcoFlow?

PowerOcean

PowerStream

PowerBalcony

Die Gewinnerin oder den Gewinner geben wir am Sonntag im ersten Türchen unseres Adventskalenders bekannt.

