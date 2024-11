Black Friday: Entwickler Klemens Strasser reduziert alle Apps um 50 Prozent

Der iOS-Entwickler Klemens Strasser aus dem österreichischen Graz war in der Vergangenheit bereits öfters in unseren News zu finden. Im Zuge des Black Fridays bietet auch Strasser insgesamt sechs Apps derzeit mit satten Rabatten an: Es lässt sich 50 Prozent auf Abos und Vollversionen sparen. Wir listen auf, um welche Apps es geht.

Study Snacks

Gratis Download

Rabatt: 4,99 Euro (-50 Prozent) für erste Jahr für Neukunden, 25,99 Euro (-33 Prozent) für das Jahresabo

App Store-Link

Letter Rooms

Gratis Download

Rabatt: 0,99 Euro (-50 Prozent) auf die Premium Version (die mit 350 Level kommt)

App Store-Link

Ancient Board Game Collection

Gratis Download

Rabatt 1,49 Euro (-50 Prozent) auf die Vollversion (Kommt mit Offline Modus, und man kann mehr online Spiele gleichzeitig spielen)

App Store-Link

Subwords

Direktkauf

Rabatt: 0,99 Euro (-50 Prozent)

App Store-Link

Asymmetric

Direktkauf

Rabatt: 0,49 Euro (-50 Prozent)

App Store-Link

Elementary Minute

Direktkauf

Rabatt: 0,49 Euro (-50 Prozent)

App Store-Link

Insbesondere Letter Rooms und Ancient Board Game Collection dürften für viele Personen interessant sein. Beide Apps gehörten zudem zu den Apple Design Awards-Finalisten im Jahr 2022 bzw. 2023.