Apple soll auf dem September-Event kein neues iPhone vorstellen

Bereits vor einigen Wochen hat Apple angekündigt, dass das iPhone in diesem Jahr etwas später auf den Markt kommt. Ein Verkaufsstart im Oktober gilt als sehr wahrscheinlich – und trotzdem sind auch wir davon ausgegangen, dass am die am Dienstag angekündigte Keynote am 15. September dafür nutzen wird, uns bereits den ersten Ausblick auf das neue iPhone zu gewähren.

Nun hat sich Mark Gurman zu Wort gemeldet. Der Apple-Experte hatte bereits am 6. September vorhergesagt, dass wir in dieser Woche keine neuen Apple-Produkte erwarten können, sondern wir uns über eine Ankündigung einer Apple-Keynote freuen dürfen. Damit lag er, im Gegensatz zu einigen anderen Experten, goldrichtig.

Nun schreibt er ebenfalls auf Twitter: „Wie ich höre, wird Apple das iPhone erst im Oktober ankündigen. Die anstehende Präsentation ist aller Wahrscheinlichkeit nach für das iPad und die Apple Watch.“

Es bleibt also spannend, was Apple uns am kommenden Dienstag zeigen wird. Während es bei der Apple Watch Series 6 wohl eher nur kleinere technische Verbesserungen und neue Features geben wird, soll es vor allem rund um das iPad Air spannend werden. Hier könnte der Home Button wegfallen und erstmals ein Face ID Sensor zum Einsatz kommen, den wir bisher ja nur vom iPhone und dem iPad Pro kennen.