Apple gegen Epic: Apple fordert Schadensersatz wegen Vertragsbruch

Der Streit zwischen Apple und den Entwicklern von Epic Games nimmt kein Ende. Nachdem Epics Spiel Fortnite wegen Verstößen gegen die App Store-Richtlinien zunächst aus dem Store geflogen war, zog Epic Games vor ein kalifornisches Gericht. Vorerst wurde entschieden, dass die Entfernung des Spiels rechtmäßig sei, anderen Entwicklern aber weiter Zugriff auf Epics Unreal Engine gestattet sein muss.

Apple hat mittlerweile auch den Entwickleraccount von Epic deaktivieren lassen, in diesem Monat soll das Gerichtsverfahren eröffnet werden. Laut eines Artikels von CNBC hat Apple nun weitere Anklagen erhoben und fordert von Epic Games Schadensersatz wegen Vertragsbruch. So heißt es dort:

„Apple hat am Dienstag in seinem Rechtsstreit mit dem Fortnite-Erfinder Epic Games Gegenklagen und Antworten eingereicht und fordert nun Schadenersatz für den Vertragsbruch von Epic Games. Es ist unklar, wie hoch die Schadenersatzforderung von Apple ist.“

Apple argumentiert unter anderem, dass Epic in der Vergangenheit über 600 Millionen USD an Umsätzen im App Store generiert habe. „Die Klage von Epic ist nichts weiter als eine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit über Geld. Obwohl sich Epic als moderner Robin Hood-Konzern darstellt, ist es in Wirklichkeit ein Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen, das einfach nichts für den enormen Wert bezahlen will, den es aus dem App Store bezieht“, heißt es von Seiten Apples in der Akte.

Wie es aussieht, fährt Apple im Gerichtsstreit mit Epic nun weitere Geschütze auf. Neben der Forderung, Epic für Vertragsbruch und andere Delikte haftbar zu machen, will man auch eine Rückerstattung des gesamten Geldes, das Fortnite über das App Store-Zahlungssystem eingezogen hat. Auch „eine dauerhafte einstweilige Verfügung“ soll erwirkt werden, „die [Epics] externen Zahlungsmechanismus in allen Apps, einschließlich Fortnite, verbietet“, so CNBC.

Epic Games besteht laut CNBC weiterhin darauf, dass Apple den Wettbewerb auf dem freien Markt unterdrücke und habe um eine einstweilige Verfügung gebeten, die Fortnite wieder in den App Store zurückbringen und den eigenen Entwickler-Account wiederherstellen würde. Eine Anhörung ist derzeit für Ende September angesetzt.