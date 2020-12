Apples Manager und Designer erklären die AirPods Max

Die AirPods Max sind seit einigen Tagen auf dem Markt und auch wir haben schon unsere ersten Eindrücke geteilt. Und obwohl die Luxus-Kopfhörer von Apple immer wieder im Gespräch waren, kam die Veröffentlichung dann doch ziemlich plötzlich. Ein paar weitere Details haben nun Chef-Designerin Evans Hankey, Marketing-Beauftragter Bob Borchers und der Designer Eugene Whang in einem Interview preisgegeben.

Demnach habe Apple Hunderte von Prototypen hergestellt und getestet, da man in dieser Produktkategorie nur eine Chance hat, um gut einzusteigen. Apple hat eine Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, Technologie, die oft als „schwierig“ angesehen wird, durch die Kraft des Designs in etwas Zugängliches zu verwandeln. Das finale Design ist eine Kombination aus Tragekomfort und gutem Sound. Unter anderem hat sich Apple damit beschäftigt, wie die aus eloxiertem Aluminum gefertigten Ohrmuscheln das Licht reflektieren.

Das Netzgewebe im Kopfbügel sieht auf den ersten Blick einfach aus, ist aber mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die einen komfortablen Sitz gewährleisten. Zum Beispiel ist das Band flexibel genug, um sich bis zu 285 Prozent seiner ursprünglichen Form zu biegen, um sich einer Vielzahl von Kopfformen anzupassen. Ebenso wird die Kontaktfläche vergrößert, damit sich das Gewicht besser verteilen kann.

Für das Smart Case war der Designer Eugene Whang verantwortlich und beschreibt die Cases der Konkurrenz als zu groß und unhandlich. Den Kopfbügel hat man bewusst frei gelassen, da es nicht nötig sei diesen zu schützen, da er sowieso stabil genug ist. Gleichzeitig kann man die Kopfhörer so besser greifen und aus einer Tasche ziehen. „Design trifft Technik“ ist hier Wangs Aussage.

Hankey gibt weiter an, dass man eng mit einem Team von talentierten Akustikern an der Klangqualität gearbeitet hat. Ein wichtiger Faktor: Die Kopfhörer müssen gut abgedichtet sein. Daraufhin wurde die Form des menschlichen Kopfes und der Ohrmuscheln eingehend untersucht, um einen Weg zu finden, eine gute Abdichtung zu finden und einen bequemen Sitz zu gewährleisten. Apple hat sich explizit gegen eine Touch-Bedienung entschieden, diese aber in der Testphase ausprobiert, da das die Klangqualität beeinflusst hätte.

Auch die digitale Krone wurde bewusst platziert. Wenn man die Ohrmuschel mit der Hand abdeckt, erreicht man die Krone bequem mit dem Finger. Die Krone selbst ist super einfach zu bedienen, wobei es akustische Klick-Geräusche gibt, die den Tastsinn simulieren sollen. Ebenso wird über Audiosignale mitgeteilt, wann die maximale oder minimale Lautstärke erreicht wird.

